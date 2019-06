Festival Castell de Peralada s'adhereix al programa Apropa Cultura

El Festival de Peralada fa un pas més per la inclusió

El Festival de Peralada fa un pas més per la inclusió

A través del programa Apropa Cultura, les entitats socials gaudeixen de la programació habitual de més de 120 teatres, auditoris, museus i festivals d'arreu de Catalunya, a partir d'ara també a Festival Castell de Peralada, que en aquesta edició ofereix la possibilitat de participar a quatre espectacles de la programació 2019. Concretament, el del Cirque Éloize, el del Ballet Nacional de Sodre, el d'Acosta Danza i el concert de Jessie J.

Al portal web apropacultura.cat les entitats reserven online les activitats. Les propostes culturals s'ofereixen a un preu social, a l'abast de tothom. Amb aquesta adhesió, Festival de Peralada s'ha compromès a reservar el 2% de l'aforament dels quatre espectacles mencionats, localitats de bona ubicació i fàcil accés o places de cadira de rodes per a persones amb mobilitat reduïda.

Festival Castell de Peralada considera imprescindible per a la nostra societat la funció que es duu a terme des d'aquest programa i es suma a les manifestacions de Sònia Gainza, directora d'Apropa Cultura en les que assegura que 'tots ens hem emocionat, hem rigut o plorat gràcies a l'art. Però més enllà dels sentiments, la cultura també ajuda a desenvolupar la creativitat, l'autodeterminació personal i la salut. Creiem que la cultura és una experiència transformadora de la persona i de la societat.'

El programa té com a objectius principals treballar per la millora de la vida de les persones en situació més fràgil i vulnerable de la societat, generar canvis i valors per a la comunitat i donar valor afegit i innovar en les propostes culturals del territori.