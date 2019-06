Vilanant recrea una Cova del Jazz als baixos de la Rectoria dins la FiraFlor

«Si fa sol fa FiraFlor». Aquest és el lema que segueix lluint a «l'atrevit» cartell de la vuitena edició de la FiraFlor de Vilanant, que se celebra aquest diumenge després que, el mes de maig passat, es va ajornar per la pluja. L'alcaldessa de Vilanant, Anna Palet, reconeix que el canvi de data ha generat molta feina suplementària, però poques modificacions. Una de les novetats serà l'obertura de la planta baixa de la Rectoria, l'edifici que acollirà el futur ajuntament i dispensari, encara pendent de reforma. L'aire un xic decadent que conserva l'espai embolcallarà l'anomenada Cova del Jazz, on el visitant podrà prendre una copa tot escoltant bona música.

La FiraFlor és una activitat que mobilitza tot el poble. «No és una fira d'artesania, sinó que és una festa», explica Palet. Una festa de la flor que enguany també girarà al voltant de la música. Així, a banda d'ornamentar temàticament les jardineres que hi ha repartides per tot el poble, també els veïns crearan racons amb flors i altres elements vinculant-los amb la música. Tot això ho duen a terme voluntaris que, després de les festes de Nadal, es reuneixen per aportar idees i, «dins les nostres possibilitats», impulsar-ho. Les creacions es muntaran dissabte a la tarda i a primera hora del matí de diumenge. «Farem servir flor de temporada, d'estiu, i segur que aguantarà, si fa calor», comenta Palet, que encara recorda un any que van viure una FiraFlor a 34º. «Tant el maig com el juny et pots trobar de tot», assegura.

El Gospel Tramuntcor és un dels que actuen durant la FiraFlor

La Fira estarà amenitzada tot el dia per diferents formacions: les creacions improvisades d'Àcid Folk Club, el Gospel Tramuntcor o Nathalie González. També hi haurà jocs per a la mainada, una exposició de pintura al Trull i sardanes a la plaça.