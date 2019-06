Pavvla clou els concerts a la Sala Cotton Club de Peralada

L'actriu i cantant Paula Jornet, de nom artístic Pavvla, clou aquest divendres, a les 11 de la nit, el cicle de «Concerts de Prop» de la Sala Cotton Club del castell de Peralada. Ho fa tot presentant el seu segon disc Secretly hoping you catch me looking en una actuació que, com la resta de concerts del cicle, tindrà un caràcter íntim.

Pavvla, molt coneguda per la seva actuació a la sèrie La Riera, ha viscut sempre envoltada de notes. El seu pare és compositor i ella, ja de petita, es va interessar per la música. El primer disc, Creatures, el va escriure a Brighton i va tenir una gran acollida. Aquest segon, presentat al Festival Mil·lenni, és un disc conceptual i més «atrevit».