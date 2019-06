Figueres es Mou potencia el talent emergent i suma sinergies a Figueres

El festival Figueres Es Mou celebra, del 2 al 6 de juliol, una edició significativa que suma enguany suports d'altres entitats i equipaments municipals, on la dansa es convertirà en especial protagonista. El festival ha presentat aquest matí la seva programació que inclou una vintena de propostes, d'aquestes sis són a càrrec d'artistes internacionals.

De la mà del Museu de l'Empordà, es podrà veure una nova producció de Sociedad Doctor Alonso, Jo no posava els títols a les meves obres. Sofia Asencio i Job Ramos construiran un diàleg performatiu a partir de la pintura, els textos i la historiografia de Ángeles Santos Torroella, una de les pintores més singulars i personals de la història de la pintura del segle XX al nostre país. La performance tindrà lloc el divendres 5 de juliol de dos quarts de nou del vespre a les deu de la nit al Museu Empordà.

A la Biblioteca Fages de Climent tindran lloc dues peces. D'una banda, Dansa Moderna i Contemporània, on Toni Jodar, amb Explica Dansa, il·lustra amb el seu propi cos, el pas del temps de la dansa, utilitzant la seva experiència i l'humor. Una lectura creativa i amena de la història d'aquest gènere, que mostra l'evolució del clàssic al contemporani. L'obra tindrà lloc el dimarts 2 de juliol a dos quarts de vuit de la tarda. D'altra banda es representarà Olor de menta, una creació d'Emma Riba i Laura Alcanà (Us back in town), a partir de poemes de Joan Brossa. La peça tindrà lloc el dimecres 3 de juliol a les dos quarts de vuit del vespre.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà – Oficina Jove col·laborarà en el projecte MOU Jove 2019, una vetllada d'ebullició de nous talents de la ciutat. Tres propostes de creadors i creadores de Figueres que tindrà lloc el dimarts 2 de juliol a les nou del vespre a la plaça de l'Ajuntament. Els guanyadors tindran l'oportunitat de formar-se a diferents festivals d'Espanya amb diferents coreògrafs, ha explicat el director del Festival Roger Fernández.

Enguany el festival arriba a tots els racons de la ciutat. En aquest sentit, el Cineclub Diòptria oferirà The Feeling of Going de Skånes dansteater malmö opera / Ben Wright, un espectacle de dansa capturat en pel·lícula per primera vegada el dijous 4 de juliol a les deu del vespre, als Cinemes Las Vegas. L'església Sant Pere també serà escenari d'un espectacle ritualístic, màgic i divertit de la mà de la companyia Circ Ella i al Claustre del Muntaner s'hi faran tastets escènics, on la dansa es marida amb el món del vi.

Finalment, Figueres a escena també se suma a la setmana de la dansa amb la peça de Guy Nader i Maria Campos Set of Sets un viatge de cooperació conjunta que es podrà veure el dissabte 6 de juliol a les nou del vespre al Teatre El Jardí.