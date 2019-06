Una exhibició de bachata obre la festa al barri Enric Morera de Figueres

Amb la proximitat de l'estiu comencen a desgranar-se les festes dels barris figuerencs, impulsades per les associacions de veïns. Un dels primers és l'Enric Morera, que viu el seu dia gran aquest dissabte. Per estalviar-se la calor, les activitats comencen a les 8 del vespre amb una insòlita exhibició de ball de bachata, un gènere musical ballable originari de la República Dominicana del qual, des de fa uns mesos, s'imparteixen classes, amb molt d'èxit, al barri.

Si inicialment es feien dues classes a la setmana, la bona acollida de la proposta, que imparteix un ballarí, ha fet que s'ampliïn fins a tres. Seran els alumnes d'aquestes classes, doncs, els que protagonitzaran aquesta exhibició de ball. Una hora i mitja més tard, el grup Boogie Woogie oferirà un concert de música catalana que tindrà un component totalment solidari. Com expliquen els membres de la junta de l'associació de veïns, es convida a tots els assistents a portar un quilo d'arròs per col·laborar amb l'ONG Somriures Madina Jambor. En aquest sentit, tots els paquets que es reuneixin s'enviaran a Gàmbia, juntament amb altres productes, en una expedició on, personalment, també viatjarà un membre de la junta, integrant d'aquesta ONG solidària.

No serà l'únic gest solidari de la festa major del barri. Durant el sopar, que comença a les 10 del vespre, es distribuirà una tira de números a cada comensal. El preu el marca la persona, és a dir, «és la voluntat» i tot allò que es reculli es donarà a Open Arms, l'ONG que treballa per salvar vides humanes al Mediterrani. El sopar, on l'any passat van assistir prop d'un centenar de persones, consistirà en un assortit d'embotits amb pa amb tomàquet, fideuada, flam de l'àvia Olga, cafè, infusions i gotes. També, coca i cava durant el ball. El preu del soci és de 15 euros els adults i 10, nens fins a 12 anys.



Nova pubilla i hereu



Un moment emotiu de la festa serà l'elecció de la pubilla i l'hereu del barri. Com es va fent des de fa anys, seran la dona i l'home de més edat de la festa. També s'escolliran l'hereuet i la pubilleta, que seran, per contra, els més petits de la festa. Aquest any, per exemple, la pubilleta de Figueres, Judit Oriol, és la representant del barri. La festa es tancarà amb un ball amb el grup Boogie Woogie. Tots els actes es fan al primer tram del carrer Concòrdia.