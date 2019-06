Dance Me fa vibrar al públic del Teatre El Jardí de Figueres

Dance Me, l'escola de dansa de Sonia Navarro, va oferir aquest passat cap de setmana l'espectacle de final de curs Around the world, el novè festival del centre i el tercer des de la nova escola, que va omplir de dansa urbana el teatre El Jardí durant 4 funcions. Després de l'èxit dels anteriors festivals al teatre El Jardí, i de l'últim al Castell de Peralada, l'edició d'enguany va tornar a sorprendre el públic amb uns vestuaris molt vistosos i treballats, i unes coreografies originals i d'alt nivell.

La decoració de l'escenari del teatre El Jardí recreava diferents monuments característics d'indrets del món, acompanyats d'una gran pantalla LED que projectava audiovisuals impactants. Sobre l'escenari, els ballarins representaven diversos països, cultures i ciutats: xinesos, brasilenys, escocesos, tirolesos, vietnamites, vikkings, àrabs,... amb uns vestuaris molt vistosos i aconseguits.

L'escenografia, la música, la il·luminació, la indumentària, les coreografies,€ tot el conjunt recreava una mescla màgica, que se sumava a l'energia, carisme i força que desprenien tots els ballarins, des dels més petits fins als més grans. A més, enguany, l'encarregat de presentar l'espectacle i d'aportar el seu toc d'humor va ser monologuista Julio Asecas.

La directora de l'escola, Sonia Navarro, va voler agrair l'esforç de les famílies any rere any, i el suport que reben per part d'amics i col·laboradors que ajuden al bon desenvolupament de l'espectacle. A més, va mostrar-se «molt satisfeta i orgullosa del treball realitzat per tots els alumnes i l'equip de professors», que van demostrar un gran nivell.

El centre de dansa Dance Me, que disposa d'unes noves instal·lacions des del setembre de 2016 amb espais molt amplis i zones diferenciades, també està preparant la nova temporada 2019-2020, el curs número 10 de l'escola, que vindrà carregat de novetats i sorpreses. Les inscripcions ja estan obertes.