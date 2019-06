Circusland, el Palau Internacional de les Arts del Circ, pretén obrir a Besalú la primavera vinent

Circusland és el nou projecte impulsat per la fundació Circus Arts Foundation, dirigida per Genís Matabosch, que cada any organitza a Girona el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or (fet anteriorment a Figueres) i el Gran Circ de Nadal.

Després d'intentar trobar diverses localitzacions, Matabosch ha trobat a Besalú l'ubicació que instal·larà el seu nou projecte. La infraestructura té previst obrir a la primavera de l'any vinent tot reunificant els dos edificis de tres plantes de les dependències conventuals de l'antiga abadia benedictina de Sant Pere fent-ne possible la seva restauració, obertura al públic i projecció al món. Es tracta d'una banda de l'edifici dels Claustres i de l'altra del conegut com Cal Coro perquè anteriorment havia acollit part de la fàbrica tèxtil d'Esteve Corominas.

Durant la presentació, que ha tingut lloc a la Sala Gòtica de la Cúria Reial de Besalú, ha servit per a conèixer els grans eixos d'aquest projecte del «major equipament patrimonial sobre les arts del circ al continent europeu», com qualifiquen els impulsors, i la implicació d'algunes de les administracions públiques que hi donen suport a través dels seus representants presents a l'acte.



Implicació de les administracions públiques

D'una banda, Fina Surina, primera tinent d'Alcalde en funcions de Besalú, ha destacat que «Besalú sempre s'ha apostat de forma clara per la cultura, i per això l'Ajuntament se suma ara en la col·laboració a aquest projecte juntament amb les altres administracions properes, com són la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya». I ha afegit que «quan es presenten projectes que transmeten sacrifici, esforç i emprenedoria, les administracions hi hem de respondre i hem de donar un suport explícit en els inicis i un acompanyament en tot el que puguem al llarg del projecte».

Per part seva, Pere Vila, delegat territorial del Govern a Girona ha subratllat la implicació de la Generalitat de Catalunya perquè aquest projecte internacional de difusió de les arts del circ sigui finalment a comarques gironines i ha indicat que «amb la solidesa que presenta el projecte, no podem deixar escapar la voluntat de col·laborar». Vila ha destacat que aquest és «un projecte europeu i seriós, com tot el que organitza la fundació, que necessitarà en un inici una ajuda i un acompanyament però que gràcies a la solvència i a les visites que rep la Vila en un moment acabarà caminant sol».

El President en funcions de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha volgut remarcar que aquest «és un projecte que va més enllà de l'àmbit local, ja que s'han de fer més de 7.000 quilòmetres per trobar un altre espai similar a aquest». Noguer ha explicat que el passat 21 de maig ja van signar un compromís per dos anys de col·laboració amb la fundació i que en el proper mandat es traduirà en un conveni per poder ajudar a l'execució de les obres i la rehabilitació de l'edifici.

Finalment, Matabosch ha explicat que «el nou espai es dissenyarà per tal d'anar més enllà de la clàssica proposta d'un museu convencional oferint als futurs visitants una màgica experiència en sintonia a la que ja perceben els assistents als espectacles produïts per la fundació que cada any atrauen 60.000 espectadors».



El projecte

En ple rendiment, el projecte pot arribar a comptar amb més de 1.000 m2 d'espais exteriors i 3.000 m2 dedicats a exposició, tallers pedagògics, espectacles, arxiu, biblioteca, centre d'estudis, oficines i d'altres dependències pròpies d'un equipament cultural de referència internacional. També acollirà les oficines de Circus Arts Foundation.

El nou pol patrimonial permetrà finalment fer públics i accessibles els fons de Circus Arts Foundation: desenes de milers de peces que repassen els 250 anys d'història d'aquest espectacle. Entre els tresors de la fundació, els impulsors destaquen: el circ miniatura més gran del món, l'arxiu de cartells de gran format del litògraf Fernández-Ardavín, la major col·lecció de filatèlia circense, la biblioteca, l'arxiu de gravats antics, l'arxiu de premsa de Ramon Cardona o els arxius complets dels fotògrafs Álvaro Villar, Josep Vinyes o Alberto Oller.

El nou equipament és únic al continent europeu i només troba dos espais similars als Estats Units d'Amèrica: Circus World Museum (Baraboo – Wisconsin) i The Ringling Museum (Sarasota – Florida).