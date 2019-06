La Casa Azul i Zahara actuaran a la vuitena edició del White Summer Costa Brava

El White Summer Costa Brava celebrarà del 3 al 25 d'agost la seva vuitena edició a Pals (Baix Empordà). Enguany, l'espectacle inaugural anirà a càrrec de La Casa Azul i el tancarà Zahara en un certamen amb una àmplia programació musical, gastronòmica i musical durant 23 dies. El festival, que l'any passat va reunir més de 140.000 persones, tindrà el lema 'Oh My Light, Oh My Night'. En aquesta edició, ha reforçat la seva oferta musical i també ha "consolidat" la fórmula de dia (enfocada a les famílies) i de nit. Entre els artistes convidats, també hi haurà l'actriu i cantant catalana Pavvla, Bearoid, Intana, El Petit de Cal Eril, Novedades Carminha, Papa Orbe y los Turpiales Sabaneros, Delaporte, Cupido i Viva Suecia. Per als adolescents, el 6 d'agost hi haurà una festa 'Holi' i per als més petits, un espectacle de 'El Pot Petit'.

El festival també comptarà amb "microescenaris" d'Estrella Damn on es faran concerts acústics protagonitzats per prop d'una cinquantena de cantautors i duos emergents. A més, tres bars acolliran "experiències sonores" amb Glove Party, Gozalow, Rebelmadiaq Sound System o Ceremonia.

El certamen també estrenarà una zona de restaurants on els visitants podran reservar taula per sopar, que se sumarà a la resta d'espais gastronòmics i de 'food truck' que han caracteritzar les darreres edicions.

D'altra banda, comptarà amb un espai per als més petits, impulsat en col·laboració amb 'la Caixa' amb múltiples activitats, jocs i tallers.

Vessant solidària

Coincidint amb el Dia de la Solidaritat, l'11 d'agost es destinarà un euro de cada entrada venuda a l'associació El Trampolí, dedicada a l'atenció de persones amb discapacitat psíquica a la Bisbal d'Empordà. La jornada s'organitza en col·laboració amb 'la Caixa' i comptarà amb un sopar i un concert solidari.