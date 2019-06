Taberna Libraria, o el dia que els somnis es fan realitat

Això és un somni. Així ho qualificaven, aquest passat dissabte, les sis dones que estan rere Taberna Libraria, la primera llibreria de caràcter social que s'obre a Figueres i segurament a la comarca. Les sis estaven encantades amb l'efusiva i càlida resposta d'amics i veïns que va omplir a vessar la posada de llarg d'aquest projecte que no tan sols busca donar una segona vida als llibres si no promoure projectes socials i impulsar canvis en el barri on s'ubica, l'Eixample.

Tots els presents a la inauguració se sorprenien molt gratament de la transformació de la seu de l'associació de veïns de l'Eixample. Fins i tot, la seva flamant nova presidenta, Anna Maria Vilà, que reconeixia que les dues activitats podien conviure perfectament. Com certificava la regidora d'Acció Cívica i Educació en funcions, Núria Galimany, un espai «pot tenir molts usos» i els veïns de l'Eixample així ho han demostrat. En uns temps on l'activitat de les associacions de veïns va a la baixa és bo saber compartir.

Molts van ser els agraïments que les promotores de la iniciativa van transmetre. Potser el més càlid va ser per a Jordi Artigal, impulsor de Connexió Papyrus de Celrà, qui no només les va animar a seguir endavant sinó que també els va cedir el primer gran lot per posar-ho en marxa: 3.000 llibres procedents dels fons esporgats de les biblioteques catalanes. Taberna Libraria parteix d'aquests llibres, doncs, però també dels que ja li han anat cedint altres biblioteques i particulars de la comarca. El fons, que s'anirà renovant regularment, és ampli i molt ric i dona molt de joc als amants de les lletres. N'hi ha per donar i remenar, de tots els gèneres i per a tots els públics. El preu, a més, és altament atractiu si es té en compte que els llibres per a infants costen 1 euro i la resta, 2. Taberna Libraria, que restarà oberta tots els dimarts i dissabtes de 4 a 8 de la tarda, no vol competir amb cap llibreria. Només busca donar una segona oportunitat a uns llibres que, per a molts, són «la nostra vida», com va dir el poeta Àngel Rodríguez.