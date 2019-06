La rua del Carnaval d'estiu de l'Escala innova el recorregut

L'any passat l'Escala es va tenyir de Carnaval al juny. Aquella prova pilot va ser un gran èxit, tant de públic com de participants, i aquest dissabte a la nit repetiran l'experiència amb l'assistència de totes les colles locals, vuit en total, més una de convidada, la Sense Vàlvules de Corçà, la primera guanyadora forana del concurs de colles de Carnaval del mes de febrer passat.

Una de les principals novetats d'aquesta segona edició és el canvi de recorregut. L'inici de la rua, doncs, serà on l'any passat es va concloure, la plaça de l'Univers i la desfilada recorrerà tot el passeig marítim fins a concloure davant el monument de la Sardana. Aquesta decisió l'ha pres l'Ajuntament d'acord amb les colles perquè, com explica la tècnica de Cultura, Sònia Peracaula, aquestes volien acabar en un espai cobert. En aquest sentit, després de la rua, tots els participants–es calcula unes quatre-centes persones– faran un sopar a la sala polivalent. «L'any passat, en fer-ho en un lloc descobert, no hi havia cap intimitat», reconeix Peracaula.



Un dels grans al·licients d'aquesta rua és que, en ser nocturna, les colles juguen amb les llums i els colors fluorescents per donar-li més vistositat. Així durant el procés de creació ja van tenir en compte aquesta segona rua i van pintar les carrosses pensant en la desfilada nocturna. «Les carrosses del febrer no tenen res a veure amb les d'ara, els focus i la llum ho canvia tot», afirma la tècnica. També les disfresses s'adapten. A més, en fer-ho el juny es dona la possibilitat que s'hi sumin nous participants. «Les colles fan una gran inversió i les disfresses tenen molta categoria, perquè només surtin un cop», valora Peracaula, que afegeix que aquesta rua els permet una segona vida.

L'elecció d'aquesta data per fer la rua no és atzarosa. Es fa just abans d'iniciar-se la temporada alta, perquè ara encara és possible tallar un dels accessos principals al nucli, tot el passeig marítim. De fet, aquest dia es prohibirà aparcar-hi.