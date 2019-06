Joan Budó ha presentat un llibre sobre els cent anys de futbol a la Jonquera

La Jonquera celebra fins dilluns una de les festes més tradicionals: la Pasqua de Pentecosta. Com diu la mateixa alcaldessa, Sònia Martínez, «aquesta festivitat defineix el nostre caràcter, la nostra personalitat com a poble». El cert és que el programa està totalment bolcat en i per als jonquerencs: des de la presentació del llibre 100 anys de Futbol a la Jonquera de Joan Budó, que es va fer aquest passat dijous, la celebració dels 70 anys de l'Orfeó Jonquerenc, la festa de la gent gran, la Marxa dels Dòlmens o l'Aplec de Santa Llúcia.

Joan Budó té 81 anys i el futbol sempre ha format part de la seva vida. De fet, des de fa uns anys, ostenta el títol del soci número 1 del club jonquerenc, una entitat nascuda l'any 1918, «com a la majoria de pobles», però que no es va formalitzar oficialment fins quatre anys més tard quan es va federar. Budó diu que ha estat una investigació complexa de dur a terme. El seu principal avantatge ha estat que ell mateix hi havia jugat durant vint-i-un anys i format part de la junta, encara molts més anys, i que coneixia molta gent vinculada. També, amb un altre integrant del club, havien escrit al diari El Punt i el 1997 també va fer un article sobre els 75 anys del club per a la revista local L'Esquerda de la Bastida.

Joan Budó, amb el seu tercer llibre, en el camp de la Jonquera. Foto: FALGUÉS FOTOGRAFIA

A Budó la història l'apassiona. Abans d'aquest llibre ja havia escrit sobre el centenari de la Societat Unió Jonquerenca i, fa uns cinc anys, Retalls històrics. «De tot el que sigui història del meu poble en soc un gran aficionat, és la meva dèria; des que em vaig retirar em passo el dia investigant», reconeix, tot afegint que aquest tercer llibre «és un puzzle» fet a partir de la seva constància. El llibre també inclou una bona selecció de fotografies antigues que l'autor ha anat localitzant. El llibre l'ha publicat l'Ajuntament, cosa que ell agraeix profundament.

La festa de Pentecosta amaga, però, altres celebracions. Així, divendres l'Orfeó Jonquerenc, dirigit per Quim Mandado, celebra els seus 70 anys amb un concert. Ho fa acompanyat de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, a l'església parroquial. L'endemà serà el dia dedicat a la gent gran, que inclourà un ball amb l'orquestra Selvatana, a la Societat. A la nit, serà el moment del jovent amb la Nit Jove, que inclou una cercavila amb Papaya Jam, un sopar popular i música amb BananaBeach, Julay's i Dj Xavi. Com expliquen des de Can Laporta, «l'actual fórmula funciona molt bé, venen molts joves i no hi ha aldarulls».

L'Orfeó Jonquerenc oferirà un concert aquest divendres. Foto: FALGUÉS FOTOGRAFIA

Diumenge destaca la celebració de la Marxa dels Dòlmens, sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera, xocolatada i un espectacle a càrrec del grup de dansa interpretativa d'A Mossegades. Dilluns la festa es tancarà amb l'Aplec de Santa Llúcia, una cita obligada per a tot jonquerenc. «Quasi tothom puja, és molt familiar», asseguren. De fet, hi haurà missa, concert, espectacle per a infants i sardanes.

L'Aplec de Santa Llúcia és un moment molt especial pels jonquerencs. Foto: FALGUÉS FOTOGRAFIA