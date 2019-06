L'«Univers Tharrats» retorna al Museu de Cadaqués

Joan-Josep Tharrats (Girona, 1918-Barcelona, 2001) va ser un creador molt polièdric, tot i que moltes de les seves cares encara queden per descobrir. Amb motiu del centenari del seu naixement, la Fundació Tharrats de Pineda de Mar va dedicar-li, l'any passat, una exposició, Univers Tharrats, que ara es pot veure al Museu de Cadaqués. L'encert de dur la mostra en aquest espai és absoluta, totalment propiciada per la família, ja que Tharrats va mantenir un vincle total amb Cadaqués al llarg de més de cinquanta anys. «No es pot parlar de Tharrats sense Cadaqués», reconeix el comissari de l'exposició, Ricard Mas.

Mas explica que Tharrats va descobrir Cadaqués un dia d'estiu de 1945. «Va arribar-hi pel camí de ronda i el va fascinar veure tot allò que havia vist reproduït en els quadres de Dalí», comenta Mas. El mateix Tharrats ho explica en un dels seus textos: «Descobrir Cadaqués, des del vessant de la muntanya, era almenys en aquell temps, com arribar a la terra promesa. Quina beatitud, en aquest racó del món, en el precís moment històric en què acabaven d'èsser esborrades del mapa Hiroshima i Nagasaki! Quin silenci de mar i d'aire».

Marcel Duchamp, Man Ray i Tharrats, a Cadaqués el 1954

En el fantàstic catàleg editat per l'exposició, la historiadora de l'art, Mariona Seguranyes, aprofundeix en aquest vincle íntim que establí Tharrats amb aquesta terra des que a mitjans dels cinquanta arrenda ja una casa molt a prop de la que tenia el poeta Carles Riba, a qui adorava, i el 1963 ja se'n compra una de pròpia «amb un espai destacat per al taller i una torre on va instal·lar un telescopi per observar-hi els estels». Seguranyes estableix aquesta connexió «entre el mar de les cales i el celatge de Cadaqués».

L'artista pintant en el mar

En aquest trosset de món, que s'acaba convertint en un centre internacional d'art, Tharrats s'hi sent molt a gust. Estableix coneixences privilegiades: Marcel Duchamp, Man Ray, Joan Ponç, Richard Hamilton, John Cage, Mary Callery o Merce Cunningham. A banda, és clar, del mateix Salvador Dalí a qui coneix el 1952. Com diu Seguranyes, «escriu nombrosos articles sobre l'artista i hi comparteix tertúlies a Portlligat». L'amistat era estreta si es té en compte que Dalí va assistir a la inauguració que va fer Tharrats d'una exposició seva a Nova York.

L'artista amb Salvador Dalí, el 1965

A Cadaqués, l'artista «va formar part de moltes iniciatives de la societat civil» com l'impuls del Festival Internacional de Cadaqués o del mateix Museu de Cadaqués però també va escriure un llibre «fonamental», Cent anys de pintura a Cadaqués (1981) que «demostra que hi ha varis Tharrats oblidats i, sobretot, el d'escriptor i investigador d'història de l'art. «Era una de les persones més ben documentades del seu temps», reconeix el comissari.



Univers Tharrats és un viatge complet al món d'aquest artista, «més enllà de tècniques, disciplines i suports per descobrir les constants de la seva trajectòria, l'admiració per altres artistes, el seu amor per la música, la passió pel ballet o l'interès per la física».