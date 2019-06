La Fira de la Rosa de Roses es consolida com a proposta d'oci familiar a la Costa Brava

Roses ha celebrat aquest any una vuitena edició de la Fira de la Rosa marcada per la bona assistència de públic a tots els actes i la seva consolidació definitiva com a proposta d'oci familiar durant la primavera a la Costa Brava. Malgrat tot, els organitzadors van lamentar la mort inesperada de Joan Juanola el passat divendres, just durant un dels actes de la Fira. Juanola va ser un dels ideòlegs i participants habituals de la Fira de la Rosa, conegut a la població per la seva vinculació al món cultural i la seva afició a la fotografia.

Pel que fa als actes, la Fira de la Rosa ha superat amb nota la nova distribució d'espais, la qual concentrava, per primera vegada, tots els actes a l'eix de vianants format per la Riera Ginjolers i el Teatre Municipal. Dissabte va començar marcat l'espectacular Mostra Floral que s'exhibia al vestíbul del Teatre Municipal, la qual proposava un circuit similar a un laberint envoltat de vegetació, i on es van arribar a formar cues de públic per poder entrar-hi. Aquell matí també es va poder gaudir del cabaret infantil de Teatro Sobre Ruedas que va emplenar de famílies la part alta de la Rambla o degustar els Tastets Gastronòmics, que ressituats ara a la Plaça del Teatre, van atraure a molts visitants a fer el vermut sota les seves carpes.

Ja la tarda, el teatre itinerant del cargol gegant Heliko, de la companyia El Sidral, va arrossegar per tota la Rambla una riuada de nenes i nens entre riures; mentre que el saltimbanqui de Planeta Trampolí va presentar el xou Back 2 Classics fent piruetes sobre llit elàstic plenes d'humor emmarcat per la Badia de Roses. Al capvespre, a l'interior del Teatre, va ser l'hora d'entregar els Premis dels Jocs Florals de Roses 2019, que van reconèixer a Juan Lorenzo Collado Gómez pel poema 'Destino'; a Mario Bueno Alarcón per 'Verger de Roses'; i a Laia Royo Casals per 'Roses, mare dels Fills de la Guerra'.

La jornada es va cloure a la nit amb l'espectacle Enfila SA, de la companyia Estampades; una barreja de circ, teatre i trapezi ple de màgia i sensibilitat que va emplenar la Riera Ginjolers a vessar fins a quarts de dotze.

Diumenge va començar amb una quinzena de Tallers i Jocs Infantils escampats per tota la Rambla que van convocar desenes de famílies durant tot el dia; l'atracció principal era, però, la performance Sienta La Cabeza, on tres simpàtics alienígenes convidaven els transeünts a fer-se esbojarrats pentinats entre riures i selfies.

Mentrestant, al Teatre Municipal, va seguir la tònica del dia anterior amb cues de gent per entrar a descobrir la Mostra Floral, o bé quedant-se a l'exterior per degustar els Tastets Gastronòmics que oferien una desena de restauradors locals.

La Fira es va clouré ahir a la tarda amb una actuació de la colla castellera Els Vailets de l'Empordà; el energètic concert itinerant de la Xaranga Dammer Band amb un carrusel de gent seguint les seves trompetes i tambors; la ja tradicional Desfilada de Pentinats Florals, en una passarel·la atapeïda de públic per la qual van presentar-se una vintena de joves models amb dissenys creats per la Perruqueria Eros; i una multitudinària Holi Party davant el mar que va congregar centenars d'adolescents que van acabar tots empastifats de colors.

Dues propostes de la Fira, però, continuen fins al 9 de juny; es tracta de la Degustació de Còctels Florals i la campanya gastronòmica 1000 Roses a Roses, en la qual participen nombrosos bars i restaurants del municipi; també als propers dies es farà saber el nom dels guanyadors del Concurs d'Instagram.