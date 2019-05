El Tramuntanart porta vuitanta artistes al Port de la Selva

La iniciativa cultural Tramuntanart portarà a partir de demà i fins el 9 de juny a el Port de la Selva una vuitantena d'artistes que exposaran 69 propostes diferents en diversos espais de la població.

Els artistes protagonistes d'aquesta novena edició participen amb diferents tècniques: composicions musicals, performances, dansa, pintura, pintura mural, fotografia, escultura, ceràmica i instal·lacions.

Les diferents obres d'art es podran veure al nucli urbà en vuit espais diferents que estaran recollits en un fulletó per tal de facilitar al visitant el recorregut.

Quatre dels espais són exteriors i quatre interiors. Es podran veure al passeig del Mil·lenari i la platja d'Aquí de sota. Ambdós espais són l'ànima de Tramuntanart, segons l'organització, i on cada any «hi podem trobar instal·lacions i escultures realitzades en diferents tècniques que exploren el paisatge, les persones i la tramuntana».

La platja d'Aquí de sota acollirà instal·lacions de gran impacte i també serà el punt de realització de diverses performances. La plaça d'en Pol Nadal i Mallol serà l'escenari de la participació a la mostra del Projecte Dansa. L'altre espai exterior són les parets de Cal Nin i de Casa del mestre on es podrà veure el procés creatiu de dues pintures murals.

La programació d'aquesta edició comença demà amb el muntatge durant tot el dia de les obres per part dels artistes, amb la inauguració oficial a les set de la tarda davant l'església. Seguidament, artistes i visitants faran un recorregut per totes les obres on cada artista farà una breu explicació de la seva obra.