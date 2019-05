La segona edició de la 'Supernit a les biblioteques' se celebra aquesta nit

Més de 270 biblioteques de tot Catalunya viuran, avui divendres 31 de maig, la segona edició de la 'Supernit a les biblioteques', una iniciativa del Super3, el Departament de Cultura i les biblioteques públiques municipals per tal de promoure la lectura i les biblioteques entre el públic infantil.

La Supernit té per objectiu fer arribar als més petits la importància de la lectura i, per fer-ho, el Super3 ha ideat de nou una aventura multitudinària i simultània per tot el territori en què els nens i nenes participants ajudaran la família del Super3 a lluitar contra el Senyor de les Ombres, que està «fent desaparèixer llibres de les biblioteques i donant vida als malvats clàssics dels contes» com informen a la seva pàgina web.

A partir de les vuit del vespre, set biblioteques municipals de la comarca (Figueres, L'Escala, Roses, Castelló d'Empúries, Llançà, Sant Pere Pescador i Vilajuïga) obriran les seves portes per rebre a tota la família del Super3 que vulgui participar i aconseguir que tots els malvats dels llibres retornin a les pàgines d'on no havien d'haver sortit mai.



Com participar-hi?

L'activitat és gratuïta, però les places són limitades i per això cal realitzat la inscripció prèvia de forma presencial a la biblioteca. A Figueres i l'Escala ja es compta amb l'aforament complet. Queden encara entrades disponibles per a la resta: Llançà. Vilajuïga, Castelló, Roses i Sant Pere Pescador.

Els súpers inscrits a l'activitat s'han de presentar a la biblioteca municipal que els correspongui una mica abans de les vuit del vespre i acompanyats d'algun adult.