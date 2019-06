Delpuerto, nou disc i nova gira

El cantant i compositor rosinc Alberto del Puerto ha publicat el primer single Arde, que està disponible a totes les plataformes digitals i forma part del seu nou treball, que sortirà al mercat el mes de juny. Es tracta d'un nou pas en la carrera musical del jove de 23 anys que amb aquest treball es presenta com Delpuerto, «un canvi que ha de definir una nova etapa», assegura. El disc sortirà tant en format digital como físic, gràcies a la campanya de micromecenatge que va obrir a la plataforma Verkami, per la qual va aconseguir superar els 8.600 euros que s'havia fixat per pagar la producció i el disseny del disc que inclourà 5 temes inèdits més 2 temes addicionals reeditats i remasteritzats (BonusTrack). En aquesta ocasió, el nou treball ha estat produït per Jordi Cristau, entre Figueres i Sevilla, i s'ha gravat als estudis Music Lan d'Avinyonet de Puigventós.



Nou concepte artístic

Delpuerto busca la seva essència en aquest nou projecte: «Més fresc, modern, un disc que fusiona el pop i el rock, sense abandonar els sons més alternatius a través de temes que parlen de la quotidianitat, d'amor i desamor, de coses molt sinceres, de la recerca interior». El missatge de positivitat està molt present en aquest primer single que parla de «tirar endavant, cal llençar tot allò dolent, perquè vinguin coses noves». Delpuerto ha fet un pas endavant, amb més força i energia, malgrat les dificultats i fins i tot després d'haver perdut sobtadament el seu productor, Xavi Pérez, que el va descobrir artísticament i va ser un guia musical durant més de quinze anys en la carrera del cantant Antonio Orozco, per al qual Delpuerto va fer de teloner amb la seva banda durant una gira per tot l'estat a finals del 2017.

Delpuerto iniciarà la gira de presentació del nou EP amb diferents concerts, primer a Roses, per les barraques de la festa major; després a diferents municipis de la comarca i a continuació seguirà rodant a Barcelona, i a partir de setembre, a la resta de tot l'estat: Madrid, Bilbao, Santander, Saragossa, València, Donosti i Bilbao. La banda que l'acompanya està formada per quatre músics: el mateix Delpuerto, a la guitarra i veu; Norfeu Falgarona, a la guitar­ra elèctrica; Pepe Soler, a la bateria, i Nil Falgarona, com a baixista.

Delpuerto viu immers completament en el món de la música després de finalitzar els seus estudis d'administració i direcció d'empreses, però ja fa anys que batalla dins aquest món, concretament des dels set anys, i ja en fa deu que es dedica també a la composició. Ha format part del grup Planeta 13 i va enregistrar el seu primer EP Sigo soñando, l'any 2013, i Hemisferios el 2015, promocionats amb el seu anterior nom Alberto del Puerto. La nova etapa com Delpuerto es va començar a obrir amb el single Quédate i continua ara amb més embranzida que mai. Els assajos ocupen, actualment, el dia a dia de la banda, il·lusionada per poder presentar ben aviat els temes del que serà el nou treball: «Tenim sort d'arribar a un públic d'edats molt variades: d'entre 16 a 25 anys i de 50 a 60 anys» explica. Sorprès i entusiasmat per la fidelitat del seu públic, Delpuerto prepara un directe «que sigui energia constant». «Són les emocions conjugades amb les persones, el que dona sentit a la meva música» diu l'artista que ja ha realitzat més de 150 concerts en directe, elèctric i acústics arreu de l'estat.