La Cate de Figueres presenta 'Venís desde lejos', un documental d'Amal Ramsis

La sala La Cate de Figueres presentarà el dimecres 5 de juny a dos quarts de vuit del vespre, el documental 'Venís desde lejos'. La pel·lícula tracta la història d'una família palestina dispersada per culpa dels diferents esdeveniments del segle passat, inclosa la guerra civil espanyola, on el pare de la família, un àrab d'origen palestí va lluitar contra Franco. Durant l'acte es comptarà amb la presència de la directora de la pel·lícula, l'egípcia Amal Ramsis, per fer una xerrada després de la projecció.