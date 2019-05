Satyaprem prepara un nou intensiu d'autoconeixement a Vilamaniscle

El mestre Satyaprem torna a l'Alt Empordà. Ho farà del 7 al 9 de juny quan oferirà una trobada d'autoconeixement i atenció plena al Mas Vivent de Vilamaniscle. Aquesta proposta, que vindrà precedida d'una sèrie de conferències a Begur, Barcelona i Vic, servirà als participants per endinsar-se en un treball intensiu d'autoindagació proposat pel mestre.

Amb Experiència Zero, com s'ha batejat la trobada, Satyaprem ofereix «la possibilitat d'anar descobrint i desemmascarant creences i condicionaments, fins a arribar al punt zero, permetent que aflori de forma amorosa i relaxada, la nostra naturalesa essencial». El treball de Satyaprem ha atret nombroses persones d'arreu del món a les seves trobades anomenades Satsang. Però a banda de les diferents xerrades i retirs que realitza, Satyaprem també ha escrit dotze llibres, el primer de poesia, Pa, publicat l'any 1983.

Més informació i inscripcions

Per a més informació sobre Satyaprem o per inscriure's a la trobada a Vilamaniscle, es pot consultar el web satyaprem.es.