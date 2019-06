El Tramuntanart torna al Port de la Selva amb les creacions d'una vuitantena d'artistes

El Tramuntanart, la mostra d'art contemporani dedicada al vent, torna al Port de la Selva, en la seva novena edició. Se celebra des d'aquest dissabte, 1 de juny, i fins al diumenge 9 de juny. Aquest any, el Tramuntanart comptarà amb més de 80 participants i un total de 69 propostes diferents. Composicions musicals, performances, dansa, pintura, pintura mural, fotografia, tapís, escultura, ceràmica i instal·lacions, totes les obres parteixen de diferents conceptes vinculats a la tramuntana: el moviment, el vent, el mar, els efectes sobre el paisatge, les persones i la connexions simbòliques d'aquest vent amb diferents aspectes del context polític i social, entre altres temes.

Les propostes d'aquesta edició estan situades en 8 espais diferents del nucli urbà, recollits en un fulletó. D'aquests 8 espais, 4 són exteriors i 4 interiors. Les propostes exteriors estaran ubicades al passeig del Mil·lenari i la platja d'Aquí de sota. Aquests espais són l'ànima del Tramuntanart, on cada any podem trobar instal·lacions i escultures realitzades en diferents tècniques que exploren el paisatge, les persones i la tramuntana. La platja d'Aquí de sota acollirà instal·lacions de gran impacte i també serà el punt de realització de diverses performances. La plaça d'en Pol Nadal i Mallol serà l'escenari de la participació a la mostra del Projecte Dansa. L'altre espai exterior són les parets de Cal Nin i de Casa del Mestre, on podrem veure el procés creatiu de diverses pintures murals.

Diferents edificis es convertiran per una setmana en sala d'exposicions i d'experimentació artística. Com a novetat del Tramuntanart, dissabte hi haurà un espai obert als artistes participants a la mostra, per la venda de la seva obra.