L'exposició «La revolta de les urnes 2009-2019» arriba a l'Escala

La sala d'exposicions del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries de l'Escala acull, del 27 de maig al 9 de juny de 2019, l'exposició "La revolta de les urnes 2009-2019".

La revolta de les urnes de Dolors Gibert i Carles B. Gorbs es va presentar oficialment l'any passat a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent. Aquest documental fotogràfic i escrit, en forma d'exposició, ha iniciat un recorregut cap a diverses ciutats europees com Perpinyà (a la Sala-Palau Maylli, com exposició alternativa a Visa pour l'Image), Brussel·les (Parlament Flamenc), Liège (Galerie d'Art ClairObscur)...), així com també a la Chapelle des Armées a Amélie les Bains / Els Banys d'Arles i Palaldà, sala d'exposicions de la Societat l'Amistat (El Casino) de Cadaqués i com exposició col·lectiva en l'iniciativa Visca per la Llibertat en diverses i nombroses localitats de la Catalunya Nord.

Durant aquestes exposicions s'han organitzat debats i conferències per tal de donar a conèixer més fidelment el perquè del conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol. Aquesta iniciativa compta amb el suport i col·laboració de les principals entitats socials i culturals de Catalunya, així com també de diversos col·lectius, associacions, sindicats i institucions, tant catalanes com europees.

Durant aquests anys 2019 i 2020 té prevista exposar a diverses poblacions europees com de nou a Brussel·les, Lovaina, Munich, Oslo, Berlin, Luxemburg, etc., així com també a Azpeitia, Alsasua, San Sebastià, Bilbao, València...

El reportatge consta de més de 80.000 fotografies, documentades i arxivades cronològicament, de les quals es triaran un centenar en cada exposició, a més de material audiovisual divers (uns 30 vídeos del 20S, 1r d'octubre, entrevistes, vídeos inèdits de "l'operació urnes", etc.), plafons informatius, així com també diferents elements iconogràfics que ja s'han incorporat com a reivindicació de la llibertat i del dret d'autodeterminació de Catalunya, como ara urnes d'Arenys de Munt i de l'1 d'Octubre, llaços grocs, cartells, etc.

La revolta de les urnes és, doncs, un reportatge documental que té per objectiu apropar i donar a conèixer el conflicte que viu Catalunya envers l'Estat espanyol. Un conflicte polític que ha esdevingut amb l'empresonament i exili de polítics/ques, cantants, activistes...

En aquest sentit, aquest reportatge documental s'ha fet amb la intenció de ser exposat en qualsevol ciutat europea i d'arreu del món (universitats, centres cívics i socials, fundacions, ajuntaments, parlaments, sindicats, instituts...) per fer pedagogia i informar d'aquest conflicte i, així, internacionalitzar-lo fins on sigui possible.

Aquest reportatge documental no vol mostrar un conflicte regional, identitari i conjuntural. Intenta aportar arguments d'una revolta pacífica i democràtica dins un país, una nació, de la Unió Europea que ha mobilitzat milions de persones any rere any. Aquest procés independentista, a més, ha significat la sacsejada d'una democràcia poc consolidada com l'espanyola.

Després de les consultes de l'any 2009 i del procés participatiu del 9 de novembre de 2014, l'1 d'octubre de 2017, tot i les moltes dificultats, amenaces, violència policial, confiscació d'urnes, tancament de col·legis electorals€ van anar a votar més de 2.200.000 persones, amb actitud pacífica i cívica, i alhora amb fermesa per defensar les urnes com a símbol i màxim exponent de la democràcia.

Coneixedors del rebuig de què són objecte els moviments nacionalistes, i de la gran desinformació i manipulació existent a l'Estat espanyol sobre aquest procés de Catalunya, creiem que cal una informació acurada, contrastada i rigorosa sobre aquesta realitat per fer una valoració molt més exacta de l'actual situació política, social i econòmica que viuen, des de fa ja molts anys, Catalunya i l'Estat espanyol.

Per tant, aquest documental és el seguiment del procés sobiranista de Catalunya, des del seu inici l'any 2009 (el 13 de setembre de 2009, amb la consulta a Arenys de Munt) fins a l'actualitat. El reportatge mostra una revolta pacífica per guanyar una societat més democràtica i socialment més justa, que en realitat vol fer una segona transició democràtica i l'única possibilitat que té per fer-ho és declarar-se com a república independent.

Per això cal, per la seva actualitat i importància, un major coneixement de les raons i finalitats del moviment independentista català; una major informació i coneixement i, per tant, arribi a diversos estaments d'Europa i el món. En definitiva: el perquè de la «Revolta de les urnes»