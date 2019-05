L'exposició «El país dels cuiners» ja té llibre i es presenta als Caputxins

L'exposició es va inaugurar per Fires

L'exposició es va inaugurar per Fires BORJA BALSERA

Amb motiu de les Fires i Festes de la Santa Creu, s'inaugurava al Museu de l'Empordà l'exposició «El país dels cuiners. De Ca la Teta a elBulli», un recorregut a través de l'evolució de la cuina i la gastronomia a l'Alt Empordà i la influència que ha tingut en els avui considerats millors restaurants del món. Ara, la mostra, que ja han visitat més de 2.000 persones, ja compta amb una publicació, un llibre que es presenta aquest dijous a les 20 hores a l'auditori Caputxins de Figueres. L'acte anirà a càrrec de Josep Maria Fonalleras, escriptor i articulista vinculat a El Periódico i El Punt Avui, Carme Casas, periodista gastronòmica i Premio Nacional de Gastronomía l'any 1995 i Francesc Guillamet, fotògraf, cocomissari de l'exposició i coautor d'un dels textos del llibre.

El volum serveix per ampliar els continguts que es presenten a l'exposició, i hi han participat 14 persones de diferents àmbits professionals que han desenvolupat aspectes com la vinculació dels intel·lectuals amb els principals negocis de restauració del territori, la relació d'aquests espais amb l'evolució urbanística de la ciutat, les realitats paral·leles a una societat canviant de l'època més fosca de la història d'aquest país.