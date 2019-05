L'Arxiu de Roses impulsa una visita a la casa Rahola Berga

Amb motiu de la celebració de la Setmana Internacional dels Arxius, l'Arxiu de Roses ha programat una visita guiada a la casa Rahola Berga, propietat adquirida recentment per l'Ajuntament per destinar-la a nova seu de l'Arxiu Municipal. La visita es realitzarà el dijous 6 de juny, a les 19 hores. No cal inscripció prèvia.

La casa Rahola Berga es va fer construir l'any 1900 pel comerciant i consignatari marítim i futur alcalde de Roses (1907-1912), Josep Rahola Berga, una de les personalitats socials i polítiques més destacades de l'esmentat període a la població, amb nombrosos vincles familiars amb personalitats de la política local i nacional. El disseny i la construcció de la casa va anar a càrrec del mestre d'obres Joan Marés i Marés, amb un estil eclèctic i amb clares evidències historicistes, seguint la moda de l'època. De fet, és una de les poques cases que es conserven i donen testimoni de l'eixample rosinc que a finals del segle XIX es va construir a primera línia de mar, juntament amb la casa Mallol, la casa Matas, la casa de les Marqueses de Llinas i la casa Cana. Atresora trets arquitectònics que el fan un edifici singular dins la trama urbana de Roses.

L'immoble consta de planta baixa i un pis, obert a la façana mitjançant un balcó corregut amb balustrada i tres portes. Totes les obertures estan decorades amb motius florals emmarcats per petites circumferències concèntriques i en el primer pis, a més d'aquesta decoració, hi ha unes palmetes. A la part superior, una cornisa decorada, amb caps de lleó als extrems, i una barana de ferro, culminen l'edifici.

La casa està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) en el catàleg de béns de la Generalitat de Catalunya. La seva catalogació es deu a que és un excel·lent exemple d'habitatge burgès de principi de segle XX en un entorn urbà d'una població mitjana, allunyada dels centre econòmics més importants.