L'Escala celebra l'Aplec més salat de Catalunya

L'Aplec de l'Escala potser no és el més antic de les comarques gironines però, des de fa tres anys seguits, sí que és el més ben valorat, ja que ostenta el premi Espardenya d'Or atorgat per l'Agrupació d'Aplecs i la Diputació de Girona. Això, per al president de l'Agrupació Sardanista Escalenca Avi Xaxu, Jordi Gallegos, és un motiu d'orgull. Sens dubte, no és un premi banal, ja que els reconeix la capacitat d'innovar i d'atraure jovent, un dels cavalls de batalla de totes les agrupacions.

«El principal problema del món sardanístic és la visió carrinclona que es té, potser perquè no hem sabut expressar prou bé que la sardana és per a tothom», comenta Gallego, tot afegint que «nosaltres som els primers que hem d'acceptar els joves i més tenint en compte que la sardana és una dansa viva que evoluciona». En aquest repte, l'Escala hi treballa amb afany i bona prova d'això és el programa modelat per aquesta nova edició de l'Aplec, la 44a, que viurà el moment àlgid aquest dissabte i diumenge amb concerts, lliurament de premis i reconeixements, audicions i, per descomptat, fins a sis estrenes de sardanes, quelcom «únic i inèdit» a Catalunya així com la recuperació de tres peces de l'Avi Xaxu: Esclat de poncelles, Recordança i Joveneta. «Nosaltres no portem grans cobles, però sí que triem molt bé el repertori i això arrossega molta gent», comenta Gallegos. Les estrenes són: Visca l'Escala!, del mestre figuerenc Jaume Cristau; 15 anys Escalant, d'Anna Serra; En Jordi Gallegos, sardanista i amic, de Sigfrid Galbany; 50 anys i a tota vela!, de Josep Antoni López; Als de l'Avi Xaxu, de Francesc Picart i, finalment, La sardana d'en Roca, de l'escalenc Joaquim Hostench.

Per animar els sardanistes que aniran a l'Aplec diumenge, a la plaça Catalunya, l'Agrupació els proposa diferents reptes: el concurs de colles improvisades i el concurs de la sardana lligada Qui la traurà. Aquest darrer «és com un joc, una mena de trencaclosques en forma de sardana», comenta Gallegos. A més, durant l'acte, que es divideix en dues parts i que interpretaran les cobles Els Rossinyolets, La Principal de l'Escala i Ciutat de Girona, matí i tarda, hi seran presents membres de l'Aplec d'Anglès, el quart més antic de les comarques gironines, els quals rebran una placa com a Aplec Convidat i podran escoltar la sardana Floricel, de Pere Masats i Joan Pibernat. A l'Aplec, també es proclamarà el nou càrrec sardanista de l'any.

Per anar fent caliu, l'Aplec ja va arrencar fa dies. Primer amb una xerrada de Jesús Ventura sobre versions de La Santa Espina i aquest dissabte passat amb la inauguració d'una exposició dedicada al mig segle d'història de l'associacionisme sardanista escalenc. La mostra, que inclou fotografies, cartells, programes de mà i maquetes, es pot veure a l'Ajuntament fins al 9 de juny.

Homenatges i reconeixements



Quelcom que mai falta a l'Aplec de la Sardana de l'Escala són els reconeixements. Així, aquest dissabte, a dos quarts d'1 del migdia, a l'Ajuntament, després del concert coral del Cor Indika –es demana un donatiu de 3 euros per accedir-hi– es lliuraran els premis Sardanista de l'Any i empresa col·laboradora. A les 7 de la tarda, a la Riba, es farà una audició commemorativa en record de Pere Mercader i Josep M. Vilà amb la Principal de Cassà. Dues hores abans, a la Platja, el grup de danses La Farandola, del CER, i la mateixa cobla oferiran una selecció de danses catalanes i sardanes. Tots els actes són oberts a tothom.