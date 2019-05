Cireres al punt per degustar són protagonistes a Terrades

Els productors de Terrades ja ho tenen tot a punt perquè la gent de la comarca vingui a visitar la fira que omplirà de cireres el municipi, com ja és tradició des de fa 23 anys, cada primer diumenge de juny. La fira combina la venda del seu producte autòcton amb un ampli ventall d'activitats enmig d'un paisatge de natura que es vol potenciar.

Una dotzena de productors del poble posen a la venda més de 3.500 quilos de cireres, producte autòcton, conreat al poble. «Aquesta temporada s'ha presentat una mica diferent», explica la productora de cireres Ingrid Gou. «De la cirera primerenca, n'hi ha hagut poca, però grosseta i molt bona. Creiem que a causa del canvi climàtic, la floració s'ha allargat molt perquè no feia prou fred i per això no ha reeixit», però, per la fira, els productors auguren, si el temps acompanya, una cirera excel·lent. «N'hi haurà de diferents varietats: primegian, brooks, starking, bigalise... totes les que venen més tard estaran al punt i serà un molt bon dia per venir a comprar cireres, i gaudir d'un dia de fira». Les cireres es venen en caixes unificades, al mateix preu. Normalment, el preu s'acaba de decidir els darrers dies, abans de la fira.

Per complementar l'oferta, s'instal·laran parades de diferents productes relacionats amb l'artesania i l'alimentació. Aquest any n'hi haurà una seixantena, destaca l'alcalde, Isidre Felip. A més s'han programat altres activitats com la cursa marxa de muntanya, el concurs de pintura ràpida i els inflables per als nens. Entre les activitats més populars hi haurà, animació amb Xaranga Bufatramuntana, sardanes i, com a novetat, una trobada de Seat 600.