El Barretina Rural Fest de Siurana amplia places per a la cursa d'obstacles del juliol

Els organitzadors del Barretina Rural Fest de Siurana no volen que ningú, en aquesta cinquena edició, es quedi amb ganes de participar en la popular cursa d'obstacles, on l'any passat van anar mig miler de persones. És per això que han apostat per ampliar el nombre de places per a l'edició d'aquest any que se celebrarà el 6 de juliol. En aquests moments, ja superen els 200 inscrits.

«Ens hem consolidat com una de les festes referents de la comarca», asseguraven recentment els promotors. Aquesta cursa d'obstacles és apta per a totes les edats i «es caracteritza pel caràcter festiu i gens competitiu». Es tracta de superar uns sis quilòmetres de camins, boscos i rierols on els participants poden trobar de tot: bales de palla, tronc d'equilibri, inflables, escuma i molts altres obstacles amb fang inclòs. La inscripció a la cursa inclou la bossa del corredor, una samarreta i un sopar. A la nit, a més, s'amenitza amb la música de l'orquestra Di-Versiones, Koalanú i Dj Torrebruno.