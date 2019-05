El 25è Festival de Jazz omple Figueres d'estils i ritmes seductors per tots els públics

La música de jazz torna a envair carrers i places de Figueres. Des d'aquest divendres i fins diumenge, el Festival de Jazz, que celebra els seus 25 anys, desplega una programació de sis concerts, quatre d'ells gratuïts: Gemma Abrié i Gerard Nieto Reunion Three + One; KC Octet; el figuerenc Tom Frauca Trio, que presenta disc, i Susana Sheiman. Els concerts de pagament, que es fan als Caputxins i La Cate, els protagonitzen Guillermo Calliero South American Project i Swingin' at the Cinema, un muntatge per a tots els públics que barreja ball, projeccions i música.

El Festival, dirigit per Dani Alonso i organitzat per Joventuts Musicals Figueres, manté la Mostra de Jazz Jove a la plaça de l'Ajuntament, oberta a alumnes d'escoles de música de les comarques gironines i on participa el Casino Menestral i la Flauta Màgica. També, i gràcies a la complicitat de Swingats de l'Ala Empordà i Diòptria, hi haurà una ballada de swing i la projecció de la pel·lícula Michel Petrucciani, a La Cate, diumenge. Dani Alonso destaca «la qualitat» de les actuacions que tindran lloc, les gratuïtes, a la plaça de les Patates, el pati de La Cate i el bar El Pati.