Ana Belén presenta nou disc «Vida» el 18 d'octubre al Casino Peralada

La reconeguda cantant i actriu Ana Belén actuarà el 18 d'octubre al Castell de Peralada. El concert servirà per presentar el seu primer disc, «Vida», amb cançons inèdites després d'onze anys i repassar alguns dels seus grans èxits. Es tracta d'una autèntica col·lecció de composicions d'optimisme desbordant que la cantant interpreta amb el coratge i la sensibilitat que la caracteritzen i rodejada d'alguns dels talents més brillants del nostre país com Rozalén, Jorge Drexler, Joaquín Sabina i, per suposat, Víctor Manuel, entre molts d'altres.

Abans de l'actuació d'Ana Belén, el públic degustarà un menú d'alta gastronomia maridat amb excel·lents vins i caves, el que assegura gaudir d'una vetllada única. Les entrades, que tenen un preu de 175€, es poden adquirir al web www.casinoperalada.com o al telèfon 972 53 81 25.

L'actuació de la cantant s'emmarca en els actes d'inauguració del nou Pavelló del Castell, que des del passat setembre es troba immers en un procés de completa remodelació per tal d'adaptar-se a les necessitats actuals i millorar el confort del públic .