Veus joves es deixen seduir per la música coral

Tenen entre 16 i 24 anys. Els seus camins van confluir al Centre d'Estudis Musicals Pep Ventura de Figueres des d'on, animats pel seu director, Pere Puig, qui també els fa de mentor, van apostar, l'estiu del 2014, per tirar endavant un projecte personal: la coral Estem d'Acords. Sota la supervisió vocal de Flor Miscopein i amb l'acompanyament al piano del mateix Puig, ara el cor vol créixer i, per això, cerquen nous vocalistes. «Una coral no és cosa només de gent gran», assegura un dels seus integrants, Bernat Cabrera.

Estem d'Acords viu immersa en procés de convertir-se en associació. Ho fan per tenir «més visibilitat» tant de cara a Figueres com dels festivals de música. Volen tenir més presència perquè això és el que, diuen, costa més. Aquesta voluntat els va portar a presentar-se, ja fa un temps, al càsting del programa de TV3 Oh Happy Day, però «ens van veure massa petits i no ens van agafar». Tot i això, diu Cabrera, aquella experiència va «ser molt enriquidora». Programes com aquest, diu, han ajudat molt a modernitzar la idea encotillada que es tenia dels cors.

Actualment, Estem d'Acords l'integren deu joves: Adrià Pons, Alina Font, Bernat Cabrera, Clàudia Galli, Irene Costa, Laura Arolas, Lídia Aísa, Maria Gómez, Martí Aísa i Nicolás Valencia. La majoria encara estudien i es troben, quan aconsegueixen casar agendes, per assajar i preparar el seu repertori. El fet de ser pocs «també ens ha animat a buscar nous components perquè sempre és necessari ser més», reconeix Cabrera. En aquest sentit, dissabte passat van fer un càsting a l'escola de música per cercar noves veus sense importar la tessitura. «Tothom pot aportar», assegura Cabrera.

El repertori d'Estem d'Acords és força ampli. No busquen encasellar-se i sí que volen experimentar. Així interpreten versions, de tres a sis veus, des de música clàssica fins a temes moderns, des de Bach fins a Freddie Mercury o sardanes. «Toquem moltes etapes de la música perquè els gustos són molt variats», reconeix Cabrera. L'elecció dels temes és compartida però, finalment, és Pere Puig qui té la paraula final, ja que, si no hi ha arranjament per a cor, ell l'ha d'elaborar. També Flor Miscopein treballa amb ells certs temes «perquè ens acabem sentint còmodes».

D'ençà que es van crear, la coral ha anat evolucionant i els seus integrants han anat madurant i creant més lligams els uns amb els altres. Així, han passat de cantar tan sols a l'auditori de l'escola a fer un concert a l'Acustiqueta, «la nostra primera posada en escena gran», rememora Cabrera. Més tard se sumarien les actuacions, a piano o a cappella, en misses dels diumenges pels pobles de l'entorn de Figueres. El nou pas ha estat, ara, enregistrar algunes de les peces als estudis de Music Lan, a Avinyonet de Puigventós, per disposar «d'un material de qualitat per ensenyar què podem fer».