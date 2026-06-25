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Tradició

Roses estrena una rèplica dels gegants per preservar la tradició a la vila

Els nous Quimet i Demètria s'han estrenat aquest Sant Joan i els originals s'exposaran a la Ciutadella

Els nous gegants rosincs.

Els nous gegants rosincs. / Ajuntament de Roses

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Redacció

Redacció

Roses

Roses ha estrenat aquest Sant Joan les noves rèpliques dels gegants Quimet i Demètria, dues figures que reprodueixen fidelment els originals i que permetran mantenir viva la tradició gegantera del municipi durant els pròxims anys.

Les noves figures conserven l’essència i els detalls dels gegants originals, però s’han fet amb un pes més lleuger. Aquesta millora en facilita el transport i l’ús en cercaviles i activitats populars, alhora que afavoreix el relleu generacional dins la colla gegantera.

Els originals, restaurats i exposats a la Ciutadella

Paral·lelament, els gegants originals han estat restaurats i, a partir d’ara, es podran visitar a la Ciutadella de Roses. D’aquesta manera, en Quimet i la Demètria passaran a formar part del patrimoni cultural exposat al públic, mentre les noves rèpliques seran les que sortiran al carrer.

Els gegants originals de Roses.

Els gegants originals de Roses. / Gegants de Roses

Els gegants originals de Roses van néixer l’any 1994 i representen un pastor i una sirena. Estan inspirats en la sardana L’Empordà, amb lletra de Joan Maragall, que explica la creació llegendària de la comarca a partir de la història d'amor dels dos personatges. En aquest simbolisme, el pastor representa la terra i la muntanya, mentre que la sirena evoca el mar.

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Cal destacar que els noms dels gegants provenen de Quimet i Demètria Romañach, el matrimoni que va regalar les figures a la vila amb la voluntat de deixar un llegat perdurable a la història de Roses, ja que no tenien descendència.

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