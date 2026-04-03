Setmana Santa
La Passió de Vila-sacra incorpora dues noves escenes amb Joan Baptista i les temptacions al desert
La representació, que es fa aquest dissabte 4 d'abril en dues sessions, mou a vint-i-set actors i actrius que es posen a la pell d’una cinquantena de personatges
La inclusió de dues noves escenes -Joan Baptista batejant a Jesús i les temptacions al desert amb la presència del Diable- són un dels atractius afegits de la representació, aquest dissabte 4 d’abril, de La Passió a Vila-sacra. D’aquesta proposta de Setmana Santa, que està absolutament consolidada i que va néixer ara fa dotze anys, se’n fan dues sessions, a les cinc i a les set de la tarda, d’una hora i mitja de durada. Les entrades ja es poden adquirir anticipadament -l’aforament de cada sessió és de cent trenta persones- o el mateix dia a taquilla.
Vint-i-set són els actors i actrius -la majoria repeteixen- que donen vida a una cinquantena de personatges que apareixen a La Passió. A aquests cal sumar la dotzena d’integrants de la coral Veus Blanques, que també participa, i una dotzena més de tècnics i organització, tots voluntaris, a excepció del tècnic de so. És, segons Jaume Amorós, coordinador del muntatge i la persona que es posa a la pell de Jesús des de l’any 2017, "un espectacle del tot consolidat". Tot i això, enguany han volgut "fer més passatgera" l’espera del públic i, així, habilitaran un espai per prendre alguna cosa. A més, han anat polint detalls que se sumen a millores tècniques i retocs d’escenes.
Tres espais diferenciats
La Passió de Vila-sacra té la particularitat que utilitza, des de fa quatre anys, diferents espais escènics. El principal i al que, diu Amorós, "no volem renunciar", és l’interior de l’església parroquial. En aquest escenari es desplega, durant mitja hora, la vida de Jesús fins que l’agafen i el presenten davant el Sanedrí. Tot seguit, l’acció es desplaça fins a davant de l’església que es transforma en el Palau de Pilat. És allà on Jesús serà fuetejat pels Armats de Sant Esteve, jutjat i sentenciat a mort. Aquesta és una escena curta, d’uns cinc minuts, però en la que el públic, que es manté dret, hi juga un paper important, ja que s’integra dins l’acció convertint-se en el poble de Jerusalem. De fet, alguns dels actors de La Passió es col·loquen estratègicament entre ells i els animen a cridar contra Jesús.
A l’última escena de la representació, el punt culminant de La Passió, el camí a la Creu, la crucifixió i la mort de Jesús, el públic ja es troba assegut mirant a la torre i d’esquena a l’església. Aquí reapareixen els Armats amb la música de tambors que emfatitza el dramatisme del moment. Jaume Amorós reconeix que "l'attrezzo principal és el mateix entorn romànic que tenim, tant l’Ajuntament, l'església com la torre". Això permet que els decorats siguin mínims, tot i que sí que juguen molt amb la il·luminació, principalment, en la darrera sessió.
La Passió de Vila-sacra cada vegada té més adeptes. L’any passat, per exemple, les dues sessions programades es van omplir. És per aquest motiu que enguany, qui vulgui, pot adquirir les entrades anticipadament a 7 euros els adults i 4 euros els infants de 6 a 11 anys. Tot i això, també en vendran a taquilla. Jaume Amorós explica que no tenen previst ampliar l’aforament. D’entrada perquè estan limitat per l’espai disponible a l’interior de l’església. "Per aconseguir més públic no volem sacrificar aquest espai i això està fent que La Passió s’estigui convertint en una cosa una mica selecta", afegeix. Tampoc han pensat a fer-ho més dies perquè tot l’elenc és voluntari i, a més, són tant del poble com de fora.
Aquest any, a més, a banda de veure La Passió, que organitza Vila-sacra Activa’t, s’ofereix al públic un programa per passar tot el dia al poble. Així tenen la possibilitat de fer una visita guiada a l’exposició Càtars i trobadors, Occitània i Catalunya. Renaixença i futur. També se’ls proposa descobrir els secrets de la coneguda, popularment, com la capital del món i, finalment, tenen la possibilitat de dinar en un restaurant local.
