Tradicions

La Passió de Sant Climent Sescebes resisteix el vent en la seva 50a edició

El Bisbe de Girona va assistir aquest dissabte a la celebració de les cinc dècades, que va tirar endavant tot i les adversitats meteorològiques

Enguany es fan cinc representacions a la tarda, majoritàriament a les 18 hores. / Ajuntament de Sant Climent Sescebes

Joana Amat

Sant Climent Sescebes

La representació de la Passió de Sant Climent Sescebes va estrenar dissabte la seva 50a edició. Tot i la forta presència del vent i la pluja, el poble va resistir al temps per celebrar la seva cultura popular. El bisbe de Girona hi va assistir. Ara les funcions continuen el divendres dia 3, dissabte 4 i diumenge 5 d’abril, a les sis de la tarda.

Sant Climent Sescebes va representar per primera vegada la Passió de Sant Climent el Divendres Sant de 1976 amb la direcció del mossèn Josep Barcons. Des d'aleshores, s'ha anat fent cada Setmana Santa ininterrompudament.

La Passió de Sant Climent Sescebes té dos trets diferencials envers la resta que es fan arreu. Principalment, es destaca l'espai de representació, l'Horta d'en Cusí. Es tracta d'un espai natural a l'aire lliure que funciona com una escenografia feta a mida i molt realista. D'altra banda, també és rellevant el text, i és que és propi i es renova cada any.

Exposició commemorativa

Aquests cinquanta anys d’història són plens d’anècdotes i testimonis fotogràfics i materials del pas del temps. És per això que des del divendres 27 de març, la sala "La Cooperativa" acull una exposició que plasma aquesta història. La mostra es pot visitar fins al 5 d’abril, de deu del matí a una del migdia.

