Setmana Santa 2026
L'Escala suspèn la representació del Via Crucis a un mes de Setmana Santa
L'entitat organitzadora, El Rosetó, ha pres la decisió a causa de les baixes d'última hora i del poc marge de temps per als assajos
El Via Crucis de l'Escala del 2026 ha quedat anul·lat després que la junta de l'Associació del Rosetó, entitat organitzadora de l'acte, hagi optat per suspendre'l a causa de les baixes d'última hora i del poc marge de temps per als assajos. D'aquesta manera, l'entitat es pren un any de pausa per preparar amb més solidesa la pròxima edició, prevista per al 2027, segons ha avançat la televisió municipal escalenca Canal 10.
Després de setmanes marcades per la incertesa i les dificultats, l’organització ha decidit aturar l’edició d’enguany, tot i l’esforç i la implicació d’actors i directors. En aquest sentit, l’Associació del Rosetó havia aconseguit trobar dos candidats per interpretar Jesús i havia anat substituint diverses baixes per motius de salut en personatges com Judes, els sanedrins o alguns romans. Però la cadena de canvis, massa llarga i amb un marge de temps molt reduït, ha fet impossible garantir una representació amb les condicions adequades, quan queda una mica menys d'un mes per Divendres Sant.
Des del Rosetó han volgut agrair el suport rebut de persones, empreses i de l’Ajuntament de l'Escala, que els han acompanyat i donat un cop de mà en tot moment. I ara l’objectiu és clar: recuperar forces i tornar amb empenta per fer "ressuscitar" l’edició del 2027.
- Es busca gent per viure i gestionar un santuari penjat als núvols: ideal per a parelles
- Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
- Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar
- Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
- Els espanyols poden ser rebutjats a la Xina si el viatge supera els 30 dies: aquesta és la clau perquè això no passi