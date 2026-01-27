Tradicions
Neix Els Mistaires de Figueres, una colla de festa major que vol dinamitzar les fires i recuperar memòria col·lectiva
L'acte de presentació oficial es va fer aquest dilluns passat al carrer Llers i va servir per homenatjar la veïna Maria Ricart, una mistaire figuerenca que, a finals del segle XIX, va ser empresonada per defensar el seu ofici: "Els mistaires són un símbol humil i de resistència"
L'entitat, que té caràcter intergeneracional, vol atraure socis i impulsar propostes que ja formin part de les Fires i Festes de la Santa Creu d'aquest 2026
Una vintena de persones van participar, aquest dilluns passat, en l'acte de presentació oficial d'una nova entitat a Figueres, Els Mistaires de Figueres, que té per finalitat donar forma a una colla de festa major amb l'objectiu de "dinamitzar les Fires i Festes de la Santa Creu i recuperar la memòria col·lectiva i les tradicions, reinterpretar-les, tot creant un imaginari que tothom se senti propi i perquè les fires ens representin millor del que ho fan ara". No ha estat casual batejar-se amb el nom de Mistaires de Figueres, ja que mistaire uneix tradició, memòria i resistència. Txell Garcia, una de les integrants de l'entitat, recorda que "els mistaires eren persones que feien llumins al detall i, quan l'Estat espanyol va instaurar el monopoli del fòsfor, la seva feina artesana va quedar prohibida. Els mistaires són un símbol humil i de resistència que representa bé els nostres valors". De fet, durant l'acte de presentació es va homenatjar la figura de Maria Ricart, mistaire figuerenca i veïna del carrer Llers, que va ser detinguda fins a cinc vegades per continuar fabricant mistos clandestinament i negar-se a complir la normativa. El 19 de gener de 1897 va tenir lloc la seva darrera detenció. "Ella és un referent d'això que volem fer i, a més, és una dona lluitadora", argumenta Garcia.
Txell Garcia explica que "necessitem un espai de trobada i organitzar les nostres pròpies festes i ho fem mirant de cara a la ciutat. Això no és una proposta alternativa. La nostra pretensió és que les nostres activitats formin part, inicialment, del programa de fires per nodrir-les i dotar-les d'un contingut que ens plagui". Tot i això, la idea és també fer coses la resta de l'any. A hores d'ara encara no han mantingut cap contacte amb l'Ajuntament, institució que coordina el programa de la Santa Creu, però estan molt oberts a col·laborar, perquè la voluntat és ja incloure propostes seves a les Fires 2026. "Som una entitat més de Figueres i la relació ha de ser bona, així com amb les altres entitats de la ciutat que els agradi la proposta i que vulguin sumar per fer coses junts", assegura Garcia.
Aquest passat dilluns, a la presentació oficial van assistir una vintena de persones d'edats diverses. En aquest sentit, es tracta d'una entitat de base associativa, amb estatuts propis i amb una clara voluntat "intergeneracional". L'interès de Mistaires de Figueres és créixer amb socis perquè "com més mans siguem, més coses podrem fer, més punts de vista creuar i més ric serà tot". Txell Garcia ho té clar: "Tothom pot ser mistaire". Per contactar-hi, l'entitat ja disposa d'un perfil a Instagram i d'un correu electrònic.
El naixement d'aquesta colla de festa major a Figueres no és un moviment aïllat ni nou. Són moltes les ciutats que el seu teixit social ha decidit prendre la iniciativa i crear una colla de festa major. Txell Garcia posa com a exemple l'Associació d'Olotins d'Amics del Porc i del Xai o la Colla dels Blancs i Els Blaus de Granollers. "Aquesta és una eina que la gent s'ha anat fent seva", conclou Garcia, una eina que ara també tindrà la capital de l'Alt Empordà.
