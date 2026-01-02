Art i gastronomia
Cultura i alta gastronomia: els xefs del Disfrutar, convertits en capgrossos per l’artista Jordi Grau
Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, de Roses, protagonitzen unes figures creades al Taller El Drac Petit de Terrassa
Mateu Casañas: "La gastronomia és un fet cultural arrelat al territori"
Des de Roses, la cultura popular catalana també observa amb orgull com l’alta gastronomia internacional es deixa seduir per la tradició. El creador terrassenc Jordi Grau ha donat forma a tres capgrossos dedicats als xefs del restaurant Disfrutar de Barcelona –Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas– considerat el millor restaurant del món. Els capgrossos van ser lliurats en una festa organitzada per l’associació Casacas Rojas.
Festa, emoció i sorpresa
L’artista de Terrassa Jordi Grau ha creat tres capgrossos únics. Són els tres xefs del restaurant Disfrutar de Barcelona, escollit l’any 2024 com el millor restaurant del món segons The World’s 50 Best Restaurants. Amb aquesta obra, Grau fusiona el món de la cultura popular catalana amb l’alta gastronomia, capturant amb precisió els trets i les expressions dels cuiners i donant-los una nova vida festiva.
Lliurats en una festa
Els capgrossos s’han lliurat recentment als seus protagonistes, que els van rebre amb una barreja d’emoció i sorpresa durant una celebració organitzada per l’associació gastronòmica Casacas Rojas, impulsora de l’encàrrec, davant mateix del restaurant.
Més enllà dels múltiples reconeixements, Disfrutar s’ha convertit, des de la seva obertura el desembre del 2014, en un referent absolut de creativitat culinària. "Des del primer dia som apassionats d’aquest restaurant tan especial, únic i excepcional, que justifica el viatge de qualsevol amant de l’alta cuina del planeta", expliquen des de l’associació a través de les seves xarxes, motiu pel qual va decidir confiar l’encàrrec a Jordi Grau, del Taller Drac Petit.
La combinació entre tradició festiva catalana i alta gastronomia ha donat una gran projecció mediàtica a la feina. Tot i això, Grau especifica: "No és la primera vegada que aquesta associació confia en mi. Fa dos anys ja em van encarregar els capgrossos dels germans Torres". En el cas dels xefs de Disfrutar, l’escultor no va tenir contacte directe amb ells, ja que els capgrossos es van lliurar per sorpresa, enmig d’una performance que els va agafar desprevinguts.
"Un capgròs sempre ha d’anar vestit, sense roba humana, és com una orquestra que desafina", diu l'artista
Aquest encàrrec singular s’afegeix als molts treballs que l’artista realitza al llarg de l’any: només aquest 2024 ha creat més d’una quinzena de figures de la cultura popular com ara capgrossos i alguns gegants.
Casaques fetes a mida
Per als xefs de Disfrutar, Grau va preparar també casaques de cuiner a mida, ja que, segons explica, "un capgròs sempre ha d’anar vestit; posar-li només el peto, sense roba humana, és horrorós, com una orquestra que desafina".
Habitualment, Grau treballa amb personatges molt diversos, inclosos personatges reals, una dificultat afegida que requereix treballar a partir de fotografies per traslladar els rostres a la tridimensionalitat del capgròs o del gegant. En aquest sentit, també ha creat figures de Rigoberta Bandini, Mushkaa o la mascota del Cabró Rock. A Catalunya, hi ha menys d’una vintena d’artistes dedicats a aquest ofici, i Jordi Grau és un dels més reconeguts, amb més de quaranta anys de trajectòria.
Traspassant fronteres
El seu art és conegut arreu del territori i també ha traspassat fronteres, com demostra l’estrena recent d’un gegant de Sant Nicolau a Bèlgica, de gairebé quatre metres d’alçada. Autodidacte, Grau ha evolucionat constantment al llarg dels anys. A Terrassa és especialment estimat per ser l’artista que, des de fa tres dècades, crea i cedeix de manera desinteressada el Capgròs de l’Any a la ciutat. Al llarg de la seva carrera ha creat més de 100 gegants i ha restaurat desenes de figures d’arreu de Catalunya, el País Valencià i el País Basc. Amb orgull, recorda que també és l’autor del Gerió de Girona, un dels gegants més grans de Catalunya.
