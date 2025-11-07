Tradicions
Aquests són els nous caganers d'aquest Nadal: Sílvia Orriols, Aitana, Joan Dausà, Pau Cubarsí, Pedri, el papa Lleó XIV...
L'empresa empordanesa Caganer.com amplia el catàleg que ja suma 750 figuretes i estén sobretot les del món del còmic i els dibuixos
Xavier Pi | Marina López
L'empresa empordanesa Caganer.com torna a passar l'actualitat pel seu sedàs particular i afegeix desenes de figuretes al seu catàleg, que ja arriba a les 750. Aquest Nadal el ventall de personatges relacionats amb el còmic i els dibuixos animats és el que més s'amplia, amb incorporacions com Mortadel·lo i Filemó, Zipi i Zape, Mickey i Minnie Mouse o el peluix Labubu. De fet, és la segona de les famílies de caganers que més es ven. Tot això, sense oblidar la resta d'àmbits com el món de l'esport, la música o la política. Ho demostren les figuretes d'Aitana i Joan Dausà; els jugadors del Barça Pau Cubarsí, Pedri i Raphinha, el tennista Jannik Sinner, el papa Lleó XIV, el dissenyador Karl Lagerfeld o l'alcaldessa de Ripoll Sílvia Orriols.
Un cop més, la família Alós-Pla converteix en caganers personatges famosos d'àmbits tan diversos com l'esport, la música, el còmic, el cinema o la política. A l'hora de crear les figuretes de fang artesanals, si bé l'actualitat mana, també és cert que ho fa en part. Perquè en paral·lel, Caganer.com aposta per anar engrandint la col·lecció amb personatges atemporals, amb la voluntat d'anar sumant noves incorporacions al seu catàleg eclèctic.
Per a aquest Nadal, l'empresa de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, presenta una cinquantena de novetats. En destaca el ventall de personatges relacionats amb el món del còmic i els dibuixos animats, que és el que més s'amplia aquest 2025. De fet, de totes les famílies de caganers que ha creat l'empresa, aquesta és la segona que més es ven -per darrere del típic pagès amb barretina- i a qui segueixen els caganers del cinema i la política.
Aquest 2025, ja tenen el seu alter ego al pessebre Mortadel·lo i Filemó, els dos detectius de pega creats per Francisco Ibáñez, o els bessons entremaliats Zipi i Zape, sorgits de la tinta de Josep Escobar. A aquests s'hi sumen les dues icones de Walt Disney, els ratolins Mickey i Minnie; dos dels personatges de Bob Esponja, Calamardo i Patricio; els protagonistes de la sèrie d'animació americana Rick i Morty; l'entrenador de Pokémon Ash (acompanyat de l'inefable Pikachu) o el peluix xinès Labubu, que ha acaparat les xarxes i causa furor.
Pel que fa a l'esport, l'empresa gironina ha apostat per incrementar la plantilla del primer equip del Barça amb les figures de Pau Cubarsí, Pedri i Raphinha. En d'altres disciplines, destaca el tennista Jannik Sinner o la figureta del pilot de motociclisme català Àlex Márquez.
En música, aquest any se sumen al catàleg la cantant, compositora i actriu Aitana, Joan Dausà o Miku Hatsune (creada l'any 2007 al Japó i reconeguda com la primera artista virtual de la història). Amb menys novetats que en d'altres temporades, als caganers de la política aquest any s'hi afegeix l'alcaldessa de Ripoll i líder d'AC Sílvia Orriols.
Pel que fa a societat, ja tenen la seva figureta de fang el nou papa Lleó XIV o el dissenyador desaparegut Karl Lagerfeld (acompanyat pel seu famós gat Choupette). I en l'àmbit del cinema, les sèries i la ficció, aquest 2025 la família s'amplia amb personatges de la gran pantalla i el setè art com el boxejador Rocky Balboa, Vito Corleone (El Padrí), un xenomorf de la pel·lícula Alien o Dimecres Addams.
Completen aquest catàleg eclèctic una figura de la deessa Temis o un gat i un gos. Tot això, sense oblidar els caganers tradicionals -tant masculí com femení- per als quals l'empresa n'ha creat de noves mides.
"Col·lecció transversal"
El copropietari i escultor de Caganer.com, Marc Alós, destaca que la seva és una col·lecció que "va creixent" i per a la qual no es posen "cap mena de sostre". De fet, aquest 2025 el catàleg de l'empresa gironina ja ha arribat a les 750 referències. "Fa temps que les nostres botigues estan obertes tot l'any, amb la voluntat de desestacionalitzar els caganers", subratlla.
"Per això, les nostres novetats les anem treballant durant tot l'any, intentant tocar tot allò possible perquè el nostre client és molt heterogeni", explica Alós. "Hi ha figures que són universals, com els oficis o els caganers típics, que tenen una vida útil molt llarga i mai passen de moda; la nostra col·lecció es transversal i combina tradició amb els personatges més actuals", precisa el copropietari.
Alós també tira la vista enrere i recorda que, durant els 33 anys d'història que té l'empresa familiar, han arribat a crear més 1.000 figuretes. Tot i això, admet que n'hi ha "que s'han quedat pel camí" i que han hagut de descatalogar, com ara futbolistes que s'han retirat i ja no tenen sortida o bé polítics que no exerceixen i han desaparegut de la vida pública.
Pel que fa a les novetats d'aquesta fornada, Marc Alós explica que, en esports, es continua "actualitzant aquesta línia" perquè "els millors de cada disciplina" tinguin el seu caganer. Posa com a exemple Jannik Sinner -que se suma a Carlos Alcaraz- o les noves figuretes del Barça, perquè en aquest cas s'estaven "quedant endarrerits". "Hem apostat també pel còmic i, com també va passar amb els dos anteriors, hem considerat interessant que Lleó XIV tingués la seva figureta", precisa el copropietari i escultor.
Trump i Messi
D'entre tots els caganers, i sense comptar el clàssic pagès amb barretina -el més venut- aquella figureta que encapçala el rànquing és la del president dels Estats Units Donald Trump. El segueix la versió de Leo Messi amb la Pilota d'Or i, tot i que fa poc més d'un any que es va crear, el futbolista blaugrana Lamine Yamal també és un dels més demandats.
L'empresa Caganer.com, amb seu a Torroella de Montgrí, elabora les seves figuretes des del 1992. Els germans Sergi i Marc Alós encapçalen la segona generació de la firma familiar que va iniciar la seva mare, Anna Maria Pla. Durant més de tres dècades, cada temporada han creat noves figures que homenatgen personatges famosos, reals i de ficció. Les seves representacions de fang no pretenen ser una burla, sinó un tribut, amb l'objectiu de donar a conèixer la cultura catalana arreu del món.
Amb la voluntat de desestacionalitzar els caganers més enllà de les festes de Nadal, l'empresa va inaugurar la seva primera botiga física fa quatre anys. Actualment, en tenen a Barcelona, Madrid, Bilbao, Girona i a la seva seu de Torroella. A més, també distribueixen els seus particulars caganers arreu del món a través de la seva web.
- Tallen diverses carreteres de l'Alt Empordà per acumulació d'aigua i la forta pluja
- El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
- Alumnes de Figueres creen una web per difondre un projecte de recerca amb una universitat dels EUA
- Les famílies dels alumnes de l'escola de Palau de Santa Eulàlia denuncien el tancament 'injustificat' del centre
- Neixen tres cries de llop entre l'Empordà i la Garrotxa: és la primera reproducció a Catalunya gairebé 100 anys després
- Alerta per fortes pluges a l'Alt aquest dijous: poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts
- Figueres construirà una sala polivalent per al retorn del tennis taula a la zona esportiva
- FABA, de broker a Wall Street a artista: 'Volia tornar a casa i mostrar el que he après en tota una vida