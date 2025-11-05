Tradicions
La Jonquera tornarà a ser "gegant" després de 25 anys acollint una trobada "sense precedents" al municipi
La XI Trobada Comarcal de Gegants de l’Empordà, reunirà, aquest diumenge, una desena de colles de l’Alt i el Baix Empordà
La cita suposarà el retorn de l’activitat gegantera al municipi després dues dècades i mitja
La Jonquera ja ho té tot preparat per acollir, aquest diumenge 9 de novembre, la XI Trobada Comarcal de Gegants de l’Empordà. La cita reunirà una desena de colles de l’Alt i el Baix Empordà i suposarà el retorn de l’activitat gegantera al municipi després de vint-i-cinc anys.
La jornada començarà a les 9 hores amb la plantada de gegants a la plaça de l’Ajuntament, seguida de la cercavila a les 11 hores pels carrers del centre. A partir de les 12 hores, les colles faran els balls i presentacions a la plaça Eugènia Lamarca, i a les 13 hores tindran lloc els parlaments institucionals i la cloenda de la trobada.
Un esdeveniment geganter “sense precedents” a la Jonquera
La celebració d’aquesta trobada comarcal té un valor molt especial per a la Jonquera, ja que fa més de vint-i-cinc anys que no s’hi vivia un esdeveniment geganter d’aquestes dimensions, segons expliquen des de l’Ajuntament.
El primer acte documentat al municipi es remunta a l’any 1998, quan es va celebrar el bateig dels gegants locals, en Julià i la Llúcia, amb la participació de tres colles padrines: la Bisbal, Castelló d’Empúries i Albanyà. Aquell esdeveniment va marcar l’inici de la presència gegantera a la Jonquera, “però no s’han trobat referències a noves trobades o activitats posteriors fins avui”, apunten des del consistori. Per això, la trobada d’aquest diumenge es presenta com una jornada “sense precedents” al municipi.
La Vocalia de l’Empordà
La Vocalia Gegantera de l’Empordà va sorgir l’any 2008 a iniciativa de diverses colles de la zona que volien mantenir el contacte entre elles i organitzar una trobada comarcal anual. Inicialment, es va constituir com a “Vocalia Gegantera de l’Alt Empordà”, però l’any 2011 es va ampliar per incorporar també colles del Baix Empordà, adoptant el nom actual. Des d’aleshores, la trobada s’ha anat celebrant en diferents municipis, sovint en poblacions sense gegants propis o amb gegants adormits, amb l’objectiu de fomentar l’agermanament, dinamitzar el teixit cultural i inspirar la creació de noves colles.
Aquest esperit ha permès el naixement o la revitalització de colles com les de Peralada, Viladamat o Platja d’Aro, i de colles de capgrossos com l’Armentera, Begur o Fortià, entre altres. Tot i que la pandèmia del 2020 va obligar a aturar l’activitat, la vocalia va reprendre la seva tasca l’any 2024, actualment integrada dins la Coordinadora de Colles Geganteres de les Comarques Gironines.
La trobada de la Jonquera és organitzada per la Vocalia de Colles Geganteres de l’Empordà, GRAFIC i l’Ajuntament de la Jonquera, comptarà amb la col·laboració de la Coordinadora de Colles Geganteres de les Comarques Gironines i la Diputació de Girona.
