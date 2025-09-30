Arriba la Setmana Cultural de Navata del 4 al 12 d’octubre
El municipi es prepara per celebrar la nova edició que té propostes per a tots els públics
Del 4 al 12 d'octubre, Navata es prepara per celebrar la nova edició de la seva Setmana Cultural, un esdeveniment que promet diverses propostes dissenyades per a tots els públics, independentment de l'edat.
El teló s'alçarà el dissabte 4 d'octubre, a les 10 del matí, amb un concurs de dibuix infantil organitzat per Policrac que tindrà lloc a la sala del Sindicat. A 2/4 d’1 es farà l’entrega de premis. La música no es farà esperar: aquell mateix vespre, la coral Estem d’Acords de Figueres oferirà un viatge sonor a través de diferents estils musicals. El diumenge, a les 8 del matí, s'iniciarà una marxa des de l'Era de l'Obra. Amb un cost de 5 euros que inclou esmorzar i un petit obsequi, és una invitació a gaudir de la natura. Al vespre, a les 8, es presentarà el llibre Cançoner de Lladó i Navata amb Jordi Jordà i tot seguit hi haurà l’actuació del grup Mini-Stress.
La programació de 2025 és plena de xerrades, taules rodones i tallers que enriquiran la setmana. Dilluns 6 d'octubre, l’Ivette de Floconut impartirà un taller de sabons artesans a les 6 de la tarda. Dimarts 7, es presenta el conte Samhain, la màgia del món invisible, amb les mestres de l’escola de Navata Carme Branchadell i Isa Pallisera. A 2/4 de 9 del vespre, es farà una xerrada sobre el projecte de la reintroducció de l’Ibis Ermità amb Bernat Garrigós i a les nou es projectarà la pel·lícula Volando Juntos. El dimecres es presenta l’agenda de Navata 2030 a les 6 de la tarda i a les 9 del vespre Dit i Fet, poesia musicada. Dijous a 2/4 de 9, hi haurà una xerrada sobre el futur del català amb Màrius Serra.
El divendres a les 5 de la tarda se celebrarà el torneig de Tennis Taula al Pavelló de l’escola. A les 8 del vespre es farà una mostra de cuina i un concurs de plats de sabors de bosc. Dissabte a les 10 del matí, a l’Era de l’Obra, es fa un Scape Town. A les 3 de la tarda es presenten els equips de futbol del Navata i a les 6, hi ha l’entrega de premis del Concurs de Fotografia i a les 9 del vespre, concert de Mariona Calo. El diumenge, per cloure la setmana, a les 10 del matí es fa la fira d’Intercanvi de llibres i activitats, a l’Era de l’Obra. A les 12 del migdia, tast de vins ecològics i a les 7 de la tarda es representarà l’obra de teatre La casa de nines.
