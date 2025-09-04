Tradicions 2.0
Així és el primer gegant fet amb impressora 3D de Catalunya
En l'elaboració de la figura demoníaca s'ha invertit 340 hores d'impressió i 6 quilos de filament
Anna Berga
La colla de diables i tabalers Borjuts de les Borges Blanques ha construït el primer gegant de Catalunya imprès en 3D. El projecte va sorgir de la mà de dos membres de la colla que durant la pandèmia van adquirir una impressora 3D per elaborar Equips de Protecció Individual (EPI) i que volien continuar experimentant amb l'aparell. Això es va unir a les ganes dels Borjuts de comptar amb un gegant propi per poder participar en trobades geganteres. Per fer la figura, anomenada Tronat, s'han invertit 340 hores d'impressió i 6 quilos de filament i voluntaris s'han encarregat de pintar, construir l'estructura i confeccionar la roba. El gegant, d'aspecte demoníac, s'estrenarà dissabte a la 42a Trobada de Gegants, Grallers i Correfocs del municipi.
L'origen del primer gegant propi dels Borjuts es remunta a principis del 2020, durant la pandèmia, quan dos membres de la colla, Francesc Trullols i Carles Falcó, van adquirir una impressora tridimensional per fabricar EPI per als centres sanitaris.
El contacte amb aquesta tecnologia els va animar a fer un pas més enllà i intentar crear un gegant imprès en 3D per la colla. El resultat és en Tronat, una figura d'aspecte demoníaca amb banyes i vestida amb la casaca de la colla que mesura 3,7 metres d'alçada i pesa uns 40 quilos.
El disseny del dimoni es va adquirir en línia i les parts que van imprimir van ser el cap i les mans. El principal repte que van haver d'abordar Trullols i Falcó va ser el d'escalar i dividir el disseny del cap per adaptar-lo a les dimensions de les impressores que tenien. "Vam fer 26 trossos i vam anar imprimint i muntant el puzle", ha explicat Falcó. Les mans, en canvi, es van imprimir d'una peça cadascuna. En total, s'han invertit unes 340 hores d'impressió i uns 6 quilos de filament de plàstic.
Les peces s'han reforçat amb una capa exterior de resina i a la part inferior del cap s'hi ha afegit una xapa d'alumini per poder-lo fixar correctament al cos. Pel que fa a l'estructura, s'ha construït amb fusta de xop i els buits de la part superior s'han omplert amb poliuretà.
La idea que van tenir els dos membres de la colla fa cinc anys s'ha acabat convertint en un projecte que ha involucrat una vintena de persones, entre altres membres dels Borjuts i voluntaris externs. Entre aquests, hi ha l'escultor d'imatgeria festiva Pau Reig, que s'ha encarregat de pintar el cap i les mans del gegant, així com en Carlos, fuster jubilat que ha elaborat l'escultura de fusta, i les modistes Marta i Anna, que han confeccionat la casaca del gegant.
Primer gegant en 3D de Catalunya
El Tronat és el primer gegant de Catalunya elaborat utilitzant la impressió 3D. Ho afirma la colla, després d'haver fet una recerca al respecte. La conclusió és que, tot i que s'ha trobat alguna figura de bestiari i un gegantó construïts amb aquesta tecnologia, fins a la data no s'ha presentat cap gegant fet amb 3D.
Estrena per la festa major
El nou gegant s'ha presentat aquest dimecres al vespre als veïns de les Borges Blanques durant la llonganissada popular que l'entitat ha celebrat dins dels actes previs a la festa major del municipi.
La primera ballada amb el Tronat, però, serà aquest dissabte en el marc de la 42a Trobada de Gegants, Grallers i Correfocs de les Borges Blanques. La cita, declarada Festa Popular d'Interès Cultural, comptarà amb la participació de 73 colles d'arreu de Catalunya.
De fet, el cap de la colla, Oriol Satorra, ha explicat que no és habitual que una colla de diables tingui un gegant, però que en el seu cas el volen perquè tenen "molt arrelada" la Trobada de les Borges. "Juguem a casa, sortim eufòrics i creiem que agradarà", ha expressat sobre l'estrena del gegant el dissabte.
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- Castelló d'Empúries preveu inaugurar l'estany artificial a principis de 2026
- Figueres tornarà a ser la capital de la cervesa artesana de l'Alt Empordà amb tastets temàtics i espectacles