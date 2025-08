VÍDEO | Vila-sacra bateja el capgròs Ceba, que acompanyarà el gegant Calçot

El poble de Vila-sacra va celebrar, aquest cap de setmana, el bateig del capgròs Ceba, que acompanyarà el gegant Calçot a les festes populars. La Ceba i el Calçot estan proposats per Xavi Brugat i realitzats per l’artista Ettore Battaglia, com a símbols del municipi, productor d’aquestes hortalisses i que organitza cada any la Fira de la ceba i el calçot.

El nou capgròs Ceba. / JOSEP MARIA DACOSTA