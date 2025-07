Viladamat recupera el ball del Contrapàs per la Festa Major després de cent anys

Viladamat recuperarà enguany el ball del Contrapàs, una dansa tradicional que no es ballava al poble des de fa més de cent anys. L’última referència data del 1922, quan es va ballar per celebrar la restauració de l’església de Santa Reparada de Cinclaus.

La impulsora d’aquella restauració va ser l’escriptora escalenca Caterina Albert (Víctor Català), que el 1917 va promoure la recuperació del temple i hi va instaurar l’aplec de Santa Reparada. Cinc anys després, va organitzar-hi, amb gran expectació, una ballada del Contrapàs llarg empordanès, el ball que va donar origen a la sardana, amb la participació dels darrers viladamatencs i veïns de la rodalia que encara el sabien ballar.

Ara, Viladamat vol tornar a fer viu aquest llegat. El ball s’ha recuperat i adaptat —tant musicalment com coreogràficament— per fer-lo més accessible i participatiu. L’objectiu és incorporar-lo com a part del programa estable de la Festa Major.

Aquest darrer trimestre, l’alumnat de l’escola ja ha començat els assajos, i les setmanes prèvies a la Festa Major s’han fet assajos populars oberts a tothom.

La primera ballada del nou Contrapàs tindrà lloc aquest dijous 31 de juliol, el primer dia de la Festa Major, després del sopar popular, en una vetllada que també comptarà amb les actuacions de Cel Rogent (grup d’havaneres i cançó popular) i Jaume Ibars.