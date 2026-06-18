Bases Legals concurs: On s’amaga la paraula? Guanya entrades per Aquabrava
L’estiu ja es comença a notar i amb ell arriben plans per refrescar-se i gaudir al màxim. Per això Aquabrava i l’Empordà llancen un nou sorteig a Instagram pensat per a tots aquells que no es volen quedar sense un bon pla aquest estiu.
Per participar és senzill, cal trobar la paraula amagada entre les imatges de la publicació al nostre perfil d’Instagram. A més, haureu de seguir els perfils d’Aquabrava i de l'Empordà, deixar un comentari amb la resposta i mencionar les persones amb qui compartiríeu l’experiència.
Entre tots els participants, se sortejarà una entrada doble per gaudir d’un dia a Aquabrava, una de les millors opcions per viure l’estiu a la zona.
El sorteig ja es troba actiu al nostre Instagram, on podeu consultar tots els detalls i participar-hi.
Bases Legals del Concurs:
1. EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ
EMPORDÀ, amb domicili a Figueres, avinguda de Salvador Dalí i Domènech, 79, 17600 Figueres, Girona, i identificada amb el número CIF B17091711, sorteja dues entrades dobles entre els seus usuaris a través d'Instagram, exclusivament per a usuaris residents a Espanya, d'acord amb el que disposa l'apartat "Requisits de participació". La finalitat d'aquest concurs és sortejar dues entrades dobles per al Parc Aquàtic Aquabrava de Roses entre els usuaris que segueixin els perfils @aquabrava i @emporda_info a Instagram i segueixin les instruccions per participar correctament en el sorteig.
2. DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
El primer sorteig s'iniciarà el dia 18 de juny i finalitzarà el 25 de juny de 2026 a les 23:59 h. El 26 de juny es farà el sorteig i es publicarà el nom dels guanyadors, amb qui es contactarà a través d'Instagram per indicar-los com obtenir el premi.
El segon sorteig s'iniciarà el dia 2 de juliol i finalitzarà el 9 de juliol de 2026 a les 23:59 h. El 10 de juliol es farà el sorteig i es publicarà el nom dels guanyadors, amb qui es contactarà a través d'Instagram per indicar-los com obtenir el premi.
3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DEL SORTEIG
Els requisits de participació seran els següents:
- Podran participar totes aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors de divuit anys.
- Serà necessari disposar d’un compte actiu a Instagram.
- Els participants hauran de seguir els perfils @aquabrava i @emporda_info a Instagram.
- Hauran de comentar la publicació indicant la resposta del sorteig i etiquetar, com a mínim, dues persones.
- No podran participar en el concurs els empleats de l’empresa que cedeix els premis ni els empleats d’EMPORDÀ (@emporda_info).
4. CONDICIONS DEL CONCURS
L’etiquetatge s’ha de fer en els comentaris del post del concurs i s’han de complir la resta de requisits de participació. La participació en el sorteig és de caràcter gratuït i no suposa cap cost addicional per als participants. La participació en el sorteig suposa l'acceptació íntegra de les presents bases.
5. PREMIS
Una invitació doble que es lliurarà en el termini de temps especificat en aquest mateix apartat. El sorteig en què s'escollirà el guanyador/es es farà de forma aleatòria i automàtica entre els participants que compleixin els requisits indicats.
Les condicions del premi les determinarà EMPORDÀ. El premiat haurà de cedir les seves dades a EMPORDÀ per bescanviar el premi. El premi es comunicarà al guanyador per al seu lliurament. Es demanarà el DNI, nom i telèfon del premiat per fer-ne l’entrega.
6. DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
Si s'evidencia que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos del sorteig.
7. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
No es permetran comentaris o opinions si el contingut es considera inadequat, ofensiu, injuriós o discriminatori, o que pugui vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en el sorteig, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d'altres participants.
La participació en aquesta promoció, així com la publicació dels comentaris que facin els participants, no podrà vulnerar en cap cas les regles comunitàries d'Instagram (https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav) ni les condicions d'ús d'Instagram (https://help.instagram.com/478745558852511).
Facebook no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. L'usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient que està proporcionant la seva informació a l'empresa EMPORDÀ i no a Facebook. La informació que proporcioni s'utilitzarà per gestionar la participació del concursant i comunicar-li si és el guanyador.
8. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l'ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d'aquest sorteig. No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització del sorteig o el gaudi total o parcial del premi.
9. CESSIÓ DE DRETS
Els participants asseguren no infringir drets de tercers i reconeixen ser els únics responsables pels fets que se’n poguessin derivar. EMPORDÀ queda eximit de qualsevol responsabilitat al respecte.
10. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Editorial EMPORDÀ es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals. De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, cada participant, amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals, consent que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporades a un fitxer titularitat d'EMPORDÀ per tramitar la participació en el present sorteig i per comunicar-se amb vostè en cas que resulti guanyador.
Els participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a EMPORDÀ qualsevol modificació d’aquestes. EMPORDÀ es reserva el dret a excloure de la present promoció tot participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d'eines de seguretat, no podent responsabilitzar a EMPORDÀ de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.
Els participants tenen dret a (I) accedir a les seves dades personals, així com a (II) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, (III) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (IV) oposar-se al tractament de les seves dades i (V) sol·licitar la seva portabilitat. Els participants poden exercir tots aquests drets a la següent adreça de correu electrònic: protecciondatos@epi.es, indicant el motiu de la petició.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets.
L'autoritat de control davant la qual s'hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.
10.1. CANVIS I ACCEPTACIÓ
Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants al sorteig. El sol fet de participar en el concurs implica que el participant accepta totalment les condicions d'aquestes Bases Legals. Així, la participació en un concurs d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través de la qual es desenvolupa el mateix.
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