El GEN Roses i l'EMPORDÀ sortegen una nova experiència de windsurf

D’altra banda, la guanyadora d'una sortida en paddle surf ha estat Arola Olivet, de Figueres

Windsurf a la badia de Roses.

Windsurf a la badia de Roses. / GEN Roses

Redacció

Figueres

Aquest mes d’agost, el GEN Roses i l'EMPORDÀ impulsen la seva tercera promoció estiuenca, tan refrescant com plena d’adrenalina: una experiència única de windsurf per la Badia de Roses.

Per participar-hi, cal reunir els cupons publicats a la contraportada de les edicions del 5, 12, 19 i 26 d’agost i completar la butlleta corresponent, distribuïda el dia 5, amb l’objectiu de viure la badia d’una manera diferent

La persona guanyadora podrà gaudir d’aquesta experiència el pròxim 21 de setembre, a les 10.30 hores, coincidint amb el Dia del Soci del GEN Roses. El sorteig se celebrarà el 5 de setembre, a les 13 h, entre totes les butlletes rebudes a la redacció (avinguda Salvador Dalí, 79, Figueres).

Guanyadora d'una sortida en paddle surf

D’altra banda, la segona experiència —una sortida en paddle surf— ja té guanyador: Arola Olivet, de Figueres.

No deixeu escapar la possibilitat de sentir el vent, la velocitat i la llibertat que ofereix el windsurf a la Badia de Roses amb el GEN i l'EMPORDÀ. Ompliu la vostra butlleta i prepareu-vos per viure una jornada inoblidable al mar.

