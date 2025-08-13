Promoció per als lectors
El GEN Roses i l'EMPORDÀ sortegen una nova experiència de windsurf
D’altra banda, la guanyadora d'una sortida en paddle surf ha estat Arola Olivet, de Figueres
Aquest mes d’agost, el GEN Roses i l'EMPORDÀ impulsen la seva tercera promoció estiuenca, tan refrescant com plena d’adrenalina: una experiència única de windsurf per la Badia de Roses.
Per participar-hi, cal reunir els cupons publicats a la contraportada de les edicions del 5, 12, 19 i 26 d’agost i completar la butlleta corresponent, distribuïda el dia 5, amb l’objectiu de viure la badia d’una manera diferent
La persona guanyadora podrà gaudir d’aquesta experiència el pròxim 21 de setembre, a les 10.30 hores, coincidint amb el Dia del Soci del GEN Roses. El sorteig se celebrarà el 5 de setembre, a les 13 h, entre totes les butlletes rebudes a la redacció (avinguda Salvador Dalí, 79, Figueres).
Guanyadora d'una sortida en paddle surf
D’altra banda, la segona experiència —una sortida en paddle surf— ja té guanyador: Arola Olivet, de Figueres.
No deixeu escapar la possibilitat de sentir el vent, la velocitat i la llibertat que ofereix el windsurf a la Badia de Roses amb el GEN i l'EMPORDÀ. Ompliu la vostra butlleta i prepareu-vos per viure una jornada inoblidable al mar.
