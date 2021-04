Amb l'EMPORDÀ i el GEN Roses podeu guanyar un creuer a vela per la Badia

Navegar per la badia de Roses és un plaer

Navegar per la badia de Roses és un plaer GEN ROSES

Amb l'arribada del bon temps i les condicions favorables per a gaudir de la natura, el Grup d'Esports Nàutics de Roses (GEN) i el Setmanari de l'Alt EMPORDÀ posem en marxa el sorteig d'un creuer a vela per a quatre persones per descobrir l'encant de la nostra comarca des del mar. Aquesta sortida en vaixell, que s'haurà de fer abans del 8 de setembre, permetrà resseguir el litoral de la badia de Roses a un lector o subscriptor, i a tres acompanyats.

Per participar-hi, només s'han de col·leccionar els quatre cupons que publiquem a la contraportada del Setmanari durant tot el mes d'abril (dies 6, 13, 20 i 27) i enganxar-los a la butlleta que trobareu a la pàgina 15 de l'edició d'aquest dimarts. El sorteig es farà el 7 de maig, entre totes les participacions rebudes fins a la una del migdia d'aquell dia. Seran vàlides les rebudes per correu a l'adreça avinguda Salvador Dalí, número 79 de Figueres, directament a les nostres oficines i a través de l'adreça de correu electrònic editorial@emporda. info.

Una entitat oberta al mar



El GEN de Roses és un referent de la navegació a la Costa Brava Nord des de fa anys. L'entitat potencia l'aprenentatge entre els més joves, a més d'organitzar cursos i competicions en les diferents modalitats, sobretot les relacionades amb el món de la vela.