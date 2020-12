Iñaki Gabilondo: "En el periodisme comarcal està la veritat que l'altre hauria de copiar"

Ahir a la nit l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal va celebrar la setena edició del Dia de la Premsa Comarcal. A causa de la pandèmia, la jornada d'enguany va tenir un format diferent i es va haver de seguir virtualment a través del Canal de YouTube de l'ACPC en un acte retransmès des de l'Antiga Fàbrica DAMM de Barcelona

El protagonista de la vetllada era el reputat periodista Iñaki Gabilondo, que en una conversa amb el periodista i president de l'Associació Cultural Revista Cambrils Josep Capella, van analitzar l'impacte de la pandèmia en la professió així com els trets diferencials de la premsa comarcal i local.

Iñaki Gabilondo va fer primer una anàlisi general dels efectes de la pandèmia en la societat dient que "el descobriment més gran ha estat saber qui eren els serveis essencials: quan ens van confinar només deixaven sortir als essencials, i tots vam poder veure que els essencials eren els últims de la fila: els escombriaires, els netejadors, els repartidors, el personal sanitari...". Arran d'aquesta reflexió va sentenciar que "més enllà de les diferències de cadascú, hem vist que perquè una societat funcioni s'ha de cimentar sobre uns serveis públics potents".

Ja parlant de periodisme, Gabilondo va estar molt crític amb els mitjans generalistes quan va dir "m'ha decebut la persistència del periodisme en 'encanallar-se' en els seus vells prejudicis. No han entès que estàvem en una emergència i no en un camp de batalla".

En contraposició, Gabilondo es va referir als mitjans comarcals dient que "en el periodisme comarcal està la veritat que tot l'altre periodisme hauria de copiar. Per aprendre i no per mirar, com habitualment es fa des de les alçades, amb commiseració. És on el veritablement important per a la ciutadania està molt clar, i no és que no hi hagi enfrontament polític o pensament contraposat, però les prioritats humanes es veuen molt bé". Per últim i ja en un to més humanista, Gabilondo va comentar que "el periodisme ha de posar rumb a l'home".

Gabilondo també va parlar de fake news i com aquestes tenen menys efecte en la premsa local. "En el món del periodisme local et poden colar una mentida, però no et colaran dues. En l'altre àmbit, sí. És un territori més limitat, però més real, i l'ésser humà està en el centre de tot. I a sobre, és un ésser humà conegut!"



Taula de debat

Va prendre el relleu una taula de debat que va comptar amb la presència de Núria de José, responsable de redacció de la Xarxa Audiovisual Local i vicedegana del Col·legi de Periodistes; Violeta Gumà, Cap de Cultura a l'Agència Catalana de Notícies; i Sara González, periodista i analista en els mitjans RAC1, Catalunya Ràdio, TV3, TVE, Ràdio 4, Ser Catalunya i EiTB; moderades per la periodista i presentadora del Revolució.4 de TV3 Xantal Llavina, que també era la conductora de la vetllada.

El debat va abordar temes com el paper de la dona com quan Sara González va comentar que "el periodisme ha de posar rumb a la dona, ja que si analitzem les repercussions de la pandèmia, l'augment de les desigualtats que es derivaran, tornarà a tenir rostre de dona". També es va debatre sobre les repercussions del confinament, el teletreball i la manca de contacte amb les fonts per part dels periodistes, amb declaracions com la de Violeta Gumà quan va comentar "una de les primeres coses que haurem de fer és reconquerir llibertats, i com a gremi, el periodisme haurà de reivindicar el seu espai". O l'eterna comparació de la premsa local amb la generalista quan Núria de José va dir que, "alerta amb l'afirmació que els mitjans locals són una bona escola. Això fa molt de mal. En el mitjà local tu aixeques molts més temes que a un mitjà generalista".

L'acte també va comptar, en l'àmbit institucional, amb les intervencions del Director General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Ignasi Genovès, qui va comentar que "en ocasió de la pandèmia s'ha posat en evidència el valor de la premsa comarcal, i no ha estat casualitat que un mitjà com La Veu de l'Anoia guanyés aquest any el Premi Nacional de Comunicació"; del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, Miquel Gamisans, qui va posar l'accent en l'audiència dient que "avui en dia es parla molt de comunitat i vosaltres amb la fidelització de subscriptors ja vau començar, fa molt de temps, a ser útils als vostres lectors"; i del president de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), Francesc Fàbregas, qui va recordar que "avui és el dia d'homenatjar als homes i dones que fan possible la premsa comarcal al nostre país: en primer lloc a tots els nostres editors i editores, després a tots els lectors i subscriptors, i sense deixar de banda als nostres col·laboradors".

Podeu veure el vídeo sencer de la retransmissió en el següent enllaç:

El Dia de la Premsa Comarcal compta amb el patrocini de Naturgy, la col·laboració de Cerveses Damm i el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat.

** El Dia de la Premsa Comarcal va ser instaurat l'any 2014 per l'Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) amb la intenció de reivindicar un model de comunicació que genera 1000 llocs de treball a tot el país i compta amb més de 160 capçaleres de paper i digitals, i que aposta per continuar creixent mantenint el seu compromís amb la informació de KM0, la informació comarcal i local.

En cadascuna de les edicions anteriors la jornada ha aplegat més d'un centenar de professionals del món de la comunicació i ha comptat amb les intervencions de reconeguts ponents com Jaume Roures, Antoni Bassas, Cristòbal Colon, Sor Lucia Caram, Lluís Bassat, Josep Roca o Ramon Besa, per citar-ne alguns.