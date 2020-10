L'APPEC acosta les revistes en català als pobles de l'Empordà sense quiosc

APPEC Editors de Revistes i Digitals, que agrupa prop de 200 revistes de les més diverses temàtiques, ha engegat a l'Alt i Baix Empordà una prova pilot per acostar les seves revistes a petits municipis sense quioscos de premsa ni llibreries, mitjançant una caravana ambulant, anomenada l' iQUIOSC.cat en ruta, que s'hi presenta quinzenalment un dia a la setmana.

L'objectiu és atansar les revistes en català a unes persones que no hi tenen un accés fàcil, per la falta de quioscos i d'altres punts de venda de publicacions que lamentablement s'estén arreu del país. La prova pilot s'assaja a l'Alt i Baix Empordà atès que es troben entre les comarques que tenen més pobles petits, on aquesta mancança hi és especialment manifesta.

Als matins, l'iQUIOSC.cat se situa en un lloc cèntric del poble, buscant la màxima concurrència possible –a la plaça, al mercat o prop d'un centre cívic– i a les tardes es trasllada prop d'una escola rural d'un altre poble, atès que l'oferta existent de publicacions també s'adreça als infants i joves.



La ruta prevista

Inicialment, la ruta passa per Pau i l'Armentera els dilluns; Verges i Albons els dimarts; Vilabertran i Lladó els dimecres; Llers i Agullana els dijous i Portbou i Capmany els divendres.

Es tracta d'una iniciativa que compta amb el suport dels ajuntaments dels municipis on es du a terme, de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya.

Es va posar en marxa la darrera setmana de setembre i preveu allargar-se fins a la tercera setmana de desembre. L'iQUIOSC.cat en ruta fa possible que el veïnat d'aquests pobles i el dels voltants pugui accedir de forma regular a una gran diversitat de publicacions, en una visita que recorda una mica la que fan –i sobretot feien– a molts pobles aquells peixaters i flequers que hi transportaven la seva parada ambulant.

En aquest quiosc mòbil les veïnes i veïns hi troben mostres de la gran varietat de revistes, poden conèixer-les, adquirir-les i subscriure-s'hi, amb promocions especialment pensades per a l'ocasió. Conscients de la situació de vigilància sanitària provocada per la pandèmia, es prenen les prevencions perquè l'afluència al quiosc es faci de forma ordenada, sense aglomeracions, en una parada que està dotada del gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans.

Malgrat la situació, des de l'APPEC no s'ha volgut renunciar a endegar projectes que es creuen necessaris i que fan un bé a la comunitat, en favor de la cultura, l'equilibri territorial i de la vitalitat dels pobles.