Catalunya Ràdio estrena el 'teaser' i el 'making of' del podcast sobre la farmacèutica d'Olot 'El segrest'

Catalunya Ràdio ha estrenat aquest dimarts al seu web el 'teaser' i el 'making of' de la nova estrena en podcast d''El segrest', centrat en el cas de la farmacèutica d'Olot, Maria Àngels Feliu, un dels captiveris més llargs patit per ningú a Catalunya. Dirigit i narrat per Carles Porta, fa servir una nova tecnologia d'enregistrament del so que sembla que transporti l'oient al lloc dels fets. L'objectiu d'aquest nou projecte és aproximar a l'oient el que va sentir i viure la segrestada i, alhora, explicar una història plena de girs argumentals i donant pas a les intervencions dels protagonistes reals i a les dramatitzacions.

'El segrest' no només explica una història real, sinó una experiència en tres dimensions. El so binaural, enregistrat amb dos micròfons, permet, si es fan servir els auriculars, viure seqüències clau del relat en so immersiu 3D. Els oients sentiran com els insectes es mouen en l'amagatall del segrest o les converses a la comissaria o el llarg trajecte en cotxe del segrest.

És un relat de no-ficció que revela qui són els culpables des del primer moment, però manté el suspens al voltant de quan i com seran detinguts. Passaran set anys des del segrest fins a la detenció dels autors.



25 capítols en cinc setmanes

La presentació de la nova temporada serà dilluns vinent a 'El matí de Catalunya Ràdio' amb la presència de Carles Porta, que explicarà tots els detalls de com s'ha gravat els 25 capítols de la sèrie que s'oferiran al llarg de cinc setmanes.

A 'El segrest' són els mateixos protagonistes els que descriuen i parlen de les seves vivències, pensaments i sensacions. És un relat" absolutament rigorós", que ha portat més de dos anys de feina. Un relat sobri, ple de personatges un punt inversemblants que conviuen en una situació inhumana.

Els capítols estaran penjats a la web de Catalunya Ràdio i a través de l'aplicació de Catalunya Ràdio. A més, també a les plataformes: Apple podcast, Spotify, Google podcast i Ivoox.