Els periodistes gironins premien premsa de l'ICS i de Salut a Girona

Els periodistes gironins han premiat amb la Mosca Grossa –a qui facilita la feina- Glòria Ametller i Francesc Solà, l'equip de comunicació de l'ICS i del Departament de Salut a Girona. Els periodistes remarquen que tant Ametller com Solà han estat "al peu del canó en moments difícils" durant la pandèmia de la covid-19. Segons la nominació, han ofert dades diàries de la regió sanitària de Girona, notes de premsa amb informació detallada i, més recentment, han gestionat la cobertura periodística dels cribratges que s'han fet a llocs com Girona, Salt o Sant Joan de les Abadesses. Els periodistes destaquen el "fàcil contacte telefònic" amb ells i que "sempre han estat disposats a resoldre dubtes".

Els votants també han decidit atorgar la Mosca Borda, un guardó que 'castiga' aquells qui els dificulten la feina, a Vibra Comunicació (empresa responsables de la comunicació dels festivals Strenes, Acústica i Sons del Món) i Promo Arts Music (l'empresa organitzadora dels festivals). Segons els periodistes, l'empresa de comunicació "peca d'una intromissió desmesurada i fora de les seves competències sobre la feina dels periodistes" amb una "voluntat de control" que ha arribat a demanar que no es publiquessin imatges "sense el seu vistiplau previ". Per contra, la professió

Les Mosques de la Informació que lliura el Col·legi de Periodistes de Girona són la festa anual del col·lectiu. La professió reconeix trajectòries i persones vinculades amb el territori, però també en castiga.

Els guardons se subdivideixen en diferents categories. Els premis que no es desvetllen fins al darrer moment, i que voten directament els periodistes, són la Mosca Grossa i la Mosca Borda. El primer agraeix la feina de persones i entitats que els faciliten la tasca; el segon, per contra, s'atorga a aquells qui la dificulten. Del total de periodistes que han votat, el 63% han resolt atorgat la Mosca Borda a Vibra Comunicació i Promo Arts Music, mentre que Glòria Ametller i Francesc Solà han rebut el 42% dels vots per a la Grossa.

A banda de la Mosca Grossa a Glòria Ametller i Francesc Solà, els premis també evidencien que els darrers mesos d'actualitat informativa han estat marcats per la pandèmia. Per això, el Col.legi de Periodistes ha homenatjat els sanitaris gironins que combaten "a primera línia" la covid-19 a l'edició d'enguany de les Mosques de la Informació, atorgant-los la Mosca de Sant Narcís. El col·legi ha volgut distingit de "manera simbòlica" aquest professionals que han lluitat contra el virus, especialment "en els mesos més durs de la pandèmia".

A més, la revista Recvll de Blanes (Selva) ha rebut la Mosca del Col·legi 2020, coincidint amb la celebració del seu centenari. El premi busca reconèixer la trajectòria d'aquest "cas particular" de la premsa comarcal catalana.