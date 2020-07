Sortegem unes sabates de Pere Shoes per gaudir de l'estiu



L'estiu és temps de llargues passejades prop del mar, a l'aire lliure o pels carrers dels nostres pobles i ciutats. Una oportunitat per gaudir de les caminades sense estar pendents del rellotge, per viure la vida sense pressa.

Per fer encara més confortables i atractius els vostres desplaçaments estivals, Pere Shoes d'Empuriabrava i el Setmanari de l'Alt Empordà sortegem dos parells de sabates per a home i dona valorats en 120 euros cadascun.

Per participar en aquest sorteig, només heu d'entrar al perfil d'Instagram d'Emporda.info, seguir-nos i fer-vos seguidors també @pereshoesempuriabrava. Etiqueteu l'amic o l'amiga amb qui voldreu lluir les sabates, feu que ells també ens segueixin i compartiu la publicació a les vostres stories. I això és tot.

Seran vàlides les publicacions que compleixin aquestes senzilles regles i es publiquin abans del tancament de la promoció, el 21 de juliol a les 12.00 hores d'aquí.

Podeu participar totes les vegades que vulgueu per tenir més possibilitats de guanyar, però en cada comentari has d'esmentar a comptes diferents.

El sorteig serà el dimecres 22 de juliol des del compte @emporda_info on publicarem el nom de l'afortunat o afortunada participant. Els guanyadors podran triar unes sabates de valor superior, abonant la diferència. En cas de ser inferior, no es tornarà l'import en metàl·lic.

I mentre us penseu amb qui voleu compartir aquest parell de sabates de Pere Shoes, aquest reconegut establiment d'Empuriabrava us proposa un vídeo inspirador per gaudir d'aquest entorn tan excepcional de l'Alt Empordà.