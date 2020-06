France 3 documenta a Figueres el pròxim retorn de turistes i clients francesos

Un equip de periodistes de la televisió France 3 han visitat aquest dilluns diversos indrets de Figueres i la comarca de l'Alt Empordà per saber com prepara la ciutat el retorn dels turistes i clients del país veí, previst a partir del 21 de juny. Un dels punts que han triat per al seu treball informatiu ha estat l'Oficina de Turisme de la Casa Empordà, a la plaça de l'Escorxador. La data de la reobertura de la frontera entre Espanya i França ha sofert diversos canvis, provocant un intercanvi de mesures restrictives recíproques entre els dos governs. El primer ministre espanyol Pedro Sánchez ha anunciat aquest cap de setmana que la frontera amb França s'obrirà el 21 de juny i no pas l'1 de juliol, com havia programat anteriorment.





