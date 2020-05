Tocar periòdics de paper no representa cap risc de contagi de Covid-19, segons l'OMS

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) i els principals instituts científics i viròlegs de referència internacional conclouen que l'exposició a la Covid-19 a través del paper de diari o de setmanari és pràcticament inexistent i que la recepció o el contacte amb periòdics és segura, segons explica en un comunicat l'Associació de Mitjans d'Informació, AMI.

Fins ara, mai s'ha documentat la transmissió del Covid-19 a través de paper de diari ni tampoc pel seu ús compartit. Les primeres investigacions científiques sobre la transmissió de virus a través de superfícies suggereixen que les poroses tenen menys potència i durabilitat. Els diaris són encara més estèrils a virus causa de la tinta i a el procés d'impressió. Els editors i la cadena logística han adoptat les precaucions de seguretat necessàries en les plantes d'impressió, el procés de distribució, els quioscos i els lliuraments a domicili.

El contagi del coronavirus es produeix principalment per via aèria i en el cas de superfícies poroses com el paper és "infinitament insignificant", segons l'OMS, de manera que el consum d'un periòdic per una o diverses persones no és causa de contagi.

Segons el viròleg noruec George Lomonossof, un dels majors experts sobre el virus que treballa en una vacuna en el Centre d'Investigació microbiòtica John Innes, explica que "els diaris són força estèrils causa de la forma en què s'imprimeixen i el procés de producció pel qual passa".

En la mateixa línia es manifesta l'OMS: "la probabilitat que una persona infectada contamini productes comercials és baixa i el risc de contraure el virus que causa Covid-19 per un paquet que s'ha mogut, viatjat i exposat a diferents condicions i temperatures també és baix". El risc de contraure el virus a través d'un paper imprès és «infinitament insignificant», assenyala l'organisme.

L'Associació Internacional de Mitjans d'Informació (INMA) cita com a fonts a l'Organització Mundial de la Salut, la revista científica Journal of Hospital Infection, a National Institute of Allergy and Infectious Diseases d'Estats Units i al John Innes Center per explicar que "mai hi ha hagut un incident documentat en el qual el virus Covid-19 hagi estat transmès per un diari, revista, carta impresa, o paquet imprès, segons els principals metges i científics del món".

La supervivència dels virus en els objectes, d'altra banda, no depèn només de la quantitat de patògens, sinó també de factors com la qualitat de la superfície, la temperatura, la humitat i la radiació solar. Els científics insisteixen que el virus es transmet per via aèria.

El paper, a l'ésser porós, és una de les superfícies més resistents. Si es comparen els valors d'altres virus similars, com el patogen Sars, el paper té una exposició a la contaminació pràcticament ínfima, segons els resultats d'investigacions científiques de les universitats de Bochum i Greifswald, a Alemanya.

Un article de The New York Times signat per l'editora de Salut Tara Parker-Pope, que cita experts de referència destaca que "el risc d'infectar-se manipular el correu o els paquets és extremadament baix i, en aquest moment, només teòric. No hi ha casos documentats d'algú que hagi emmalaltit per obrir un paquet o llegir un periòdic".

Més enllà de l'opinió dels experts, el procés d'impressió està automatitzat i la distribució de la premsa es porta a terme amb les més estrictes mesures de seguretat.